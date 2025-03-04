正妹直播主大食量被稱「廚餘機」 網友揪吃蟑螂炒飯

〔記者林欣穎／台北報導〕音樂創作者楊絲絨在17LIVE擔任直播主，曾被電視台節目找去當PK選手的挑戰者，她還有一個隱藏版技能，就是食量驚人。大學時因為不時被同學點名call out把餐廳剩菜剩菜吃光光，還被笑虧是「楊氏廚餘機」。

楊絲絨在17LIVE擔任直播主，擁有甜美外型自曝有超大食量。（17LIVE提供）

楊絲絨回憶，小時她並沒有那麼愛吃，甚至還不吃飯，但國中有天突然開竅，從此食量驚人。國中她的綽號是「綠豆」，因為她在點心時間一口氣喝下10多碗綠豆湯，讓她一戰成名，從此全校都知道有個綠豆女孩。

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大學時候還被稱爲「楊氏廚餘機」，她羞赧地笑說，因為每次一團人出去吃飯，即便有男同學在場，但都是她負責清剩菜，甚至有一次被同學call out去餐廳救援。

也因為豐沛的食量，生活不時出現趣事。曾有一次在日本料理店用餐，因為狂要白飯，主廚親自回覆，「沒有白飯了」，並追問她是不是大胃王比賽選手？下次來用餐，請提早通知主廚，他會多準備飯；也曾經在點餐時，老闆頻頻提醒她可能點太多會吃不完，她卻輕易完銷。

楊絲絨在17LIVE擔任直播主，擁有甜美外型自曝有超大食量。（17LIVE提供）

能吃也不害怕挑戰特殊食物，像是炸蟋蟀、蟬蛹、蛇膽等。直播間的玩家都知道她的特殊愛好，還有玩家說有機會要帶她去吃蟑螂炒飯。

喜歡學習新事物的楊絲絨，同時有芳療師與健身教練證照，她說下一步除了想多接活動駐場歌手案外，也想學習當一個腹語師，因為跟歌手相比，腹語師不用準備道具，只是串串場就好，但是歌手或主持人就要撐全場。

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