晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

正妹直播主大食量被稱「廚餘機」 網友揪吃蟑螂炒飯

〔記者林欣穎／台北報導〕音樂創作者楊絲絨在17LIVE擔任直播主，曾被電視台節目找去當PK選手的挑戰者，她還有一個隱藏版技能，就是食量驚人。大學時因為不時被同學點名call out把餐廳剩菜剩菜吃光光，還被笑虧是「楊氏廚餘機」。

楊絲絨在17LIVE擔任直播主，擁有甜美外型自曝有超大食量。（17LIVE提供）楊絲絨在17LIVE擔任直播主，擁有甜美外型自曝有超大食量。（17LIVE提供）

楊絲絨回憶，小時她並沒有那麼愛吃，甚至還不吃飯，但國中有天突然開竅，從此食量驚人。國中她的綽號是「綠豆」，因為她在點心時間一口氣喝下10多碗綠豆湯，讓她一戰成名，從此全校都知道有個綠豆女孩。

大學時候還被稱爲「楊氏廚餘機」，她羞赧地笑說，因為每次一團人出去吃飯，即便有男同學在場，但都是她負責清剩菜，甚至有一次被同學call out去餐廳救援。

也因為豐沛的食量，生活不時出現趣事。曾有一次在日本料理店用餐，因為狂要白飯，主廚親自回覆，「沒有白飯了」，並追問她是不是大胃王比賽選手？下次來用餐，請提早通知主廚，他會多準備飯；也曾經在點餐時，老闆頻頻提醒她可能點太多會吃不完，她卻輕易完銷。

楊絲絨在17LIVE擔任直播主，擁有甜美外型自曝有超大食量。（17LIVE提供）楊絲絨在17LIVE擔任直播主，擁有甜美外型自曝有超大食量。（17LIVE提供）

能吃也不害怕挑戰特殊食物，像是炸蟋蟀、蟬蛹、蛇膽等。直播間的玩家都知道她的特殊愛好，還有玩家說有機會要帶她去吃蟑螂炒飯。

喜歡學習新事物的楊絲絨，同時有芳療師與健身教練證照，她說下一步除了想多接活動駐場歌手案外，也想學習當一個腹語師，因為跟歌手相比，腹語師不用準備道具，只是串串場就好，但是歌手或主持人就要撐全場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中