凌濤爆性醜聞 張益贍嗆國民黨「關民進黨什麼鳥事？」

國民黨智庫副執行長凌濤被爆涉「露鳥」性騷醜聞及對婚姻不忠，4日接受媒體訪問駁斥爆料不實，已請律師蒐證準備提告。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕桃園市議員凌濤身兼國民黨智庫副執行長，今（4）日遭爆涉性騷擾及對婚姻不忠，除了背妻子傳私密照、露下體，在妻臨盆時還向他人索色照。國民黨上午發出新聞稿，指過去這段時間凌濤代表國民黨多次檢驗民進黨政府弊案、直指痛點，民進黨欲除之而後快，才意圖與特定媒體配合，在半年內2度以週刊封面潑髒水、毀人名譽方式，打擊政敵，在台灣政壇內製造寒蟬效應，遂行其不義之政治目的。

對此，民眾黨前中央委員、電視名嘴張益贍稍早在臉書發文反嗆：「讓我噁心的不是『您掏』的鳥事，而是他和國民黨人，無論發生什麼事情，只要推給民進黨就一切沒事了？這週刊報導到底關民進黨什麼鳥事？」

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團購電商名人「486先生」陳延昶一早也火速在臉書以「號外」發文狂酸凌濤：「中國國民黨「拎掏」（諧音同凌濤） 傳出露出生殖器官視訊，騷擾女性；若屬實，這不要臉的下三濫。」發文後，486先生也在下方連結媒體相關報導，怒喊3字「噁心啊」。

現年35歲凌濤，現任桃園市議會議員、國家政策研究基金會副執行長，曾任第7屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024總統及立委競選平台發言人。

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