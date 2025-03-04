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娛樂 最新消息

蔡允潔爆挑尪 「撿小優不要的」 姐妹心結浮檯面

小優（右起）、蔡允潔、Fraser曾一同出席紅心字會活動。（資料照；記者宋志雄攝）小優（右起）、蔡允潔、Fraser曾一同出席紅心字會活動。（資料照；記者宋志雄攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小優日前爆「大嘴巴」亂傳宋羽葤和胡瓜的緋聞等是非，老闆吳宗憲震怒解約，引發眾多藝人不滿及爆料。今（4）週刊又指出，小優過去聲稱是蔡允潔媒人，實則蔡允潔老公Fraser起初是要介紹給她，後來不了了之，而私事被搬上檯面，意外釀姐妹芥蒂。

剛升格二寶媽的蔡允潔上月出席活動與老公甜蜜搖元宵，夫妻倆受訪大談行房秘辛，甜蜜曬恩愛。據悉Fraser起初要介紹給小優，不過並非女方意中人，後來蔡允潔獲邀小優聚會，和Fraser看對眼擦愛火，小優也順勢成為媒人角色。

蔡允潔過去參加小優聚會和Fraser看對眼，如今夫妻倆迎2胎。（紅心字會提供）蔡允潔過去參加小優聚會和Fraser看對眼，如今夫妻倆迎2胎。（紅心字會提供）

蔡允潔2022年白色情人節出席活動認愛，同場的小優大方祝福「很祝福，可以給彼此半年的時間，好好訂下一些目標，一起來完成，透過這些過程更加瞭解對方，也可以培養共同的價值觀。」

原先好事一樁，未料後來圈內有一說「蔡允潔撿小優不要的」，傳出蔡允潔不滿私事被耳語，與小優關係不若以往。對此，蔡允潔經紀人司徒表示不清楚傳聞，兩人並無恩怨，蔡允潔是在小優的局認識老公，不過是否小優先認識已經不太記得。

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