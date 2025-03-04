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于美人槓鍾小平！嗆2026再戰政壇目的只有一個

于美人2023年參選立委失利。（翻攝自于美人）于美人2023年參選立委失利。（翻攝自于美人）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人于美人剛過60歲生日，3日在臉書發文澄清2日才是她真正生日，「但維基百科與ChatGPT都說3月3日才是我生日，無妨，能在虛擬世界中稍微年輕一點也好，感謝中廣同事們的生日祝福，謝謝大家。」昨也傳出她有意再戰政壇。

2023年于美人以無黨籍參選台北市第5選區（萬華、中正區）立委，對上國民黨台北市議員鍾小平、時任議員吳沛憶卻失利，《NOWnews》報導，于美人表示本來沒有打算參選2026，但如果她出現了，那就只有一個目的，「就是不要讓鍾小平當選。」似向鍾小平宣戰。

62歲鍾小平現任台北市議員、流浪動物之家基金會董事長。（記者田裕華攝）62歲鍾小平現任台北市議員、流浪動物之家基金會董事長。（記者田裕華攝）

于美人受訪時表示，只要是要把鍾小平拉下來的場合，她都願意出現，強調這和恩怨無關，只是不願看到有這民意代表出現，「我心疼的是中正萬華怎麼會出現這樣的民意代表？」

62歲鍾小平現任台北市議員、流浪動物之家基金會董事長，曾為國中教師與運動選手。

 

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