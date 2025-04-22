才破冰胡瓜！白冰冰被爆婚禮一口都沒吃就閃人 新娘賴慧如說話了

〔記者陽昕翰／台北報導〕白冰冰日前出席賴慧如與老公劉家銘的婚禮，與胡瓜在現場「破冰」聊天，卻遭爆料不滿座位安排，沒吃喜酒就先行離去；對此，白冰冰昨天急忙喊冤澄清，是為了趕場而離開，至於無端被捲入的賴慧如也在社群親訴心聲。

賴慧如表示，「在這個世界上，所有的人事物，總是有人喜歡有人不喜歡，有些事，每個人的看法與解讀也都不一樣，盡力做到最好，一切都會往好的地方去。」

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白冰冰（左二）一到婚禮現場就跟胡瓜（左一）寒暄，康康、王彩樺也在場。（記者陽昕翰攝）

賴慧如強調，來參與婚禮的賓客，絕對都是她跟老公劉家銘生命中很重要的貴人，對於外界的紛擾，她表示，「昨天收到了許多關心，希望開心的事情就該往開心的方向去。」

事實上，賴慧如當天在婚禮受訪就有解釋，因為來參加婚禮的星友眾多，她把證婚人胡瓜、陳美鳳及楊繡惠安排在同桌；而白冰冰領軍的《冰冰秀》班底、康康、許志豪主持的節目《一級棒》團隊也都有到場，當天現場氣氛非常和樂。

賴慧如強調，受邀來參加婚禮的賓客都是生命中很重要的人。（翻攝臉書）

而白冰冰當晚進場後，火速跟胡瓜打招呼寒暄，旁邊還有丁柔安、康康以及王彩樺等人，康康還開玩笑說，要幫忙拿她的鑽石柏金包。

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