大S子女離開台灣！11歲玥兒「緊黏馬曉玫」現蹤遭目擊

馬筱梅與大S的11歲愛女玥兒近日遭目擊現蹤北京甜品店。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛在摯親們的護送下安葬於金寶山「玫瑰園」，同時將在碑林名人區設立雕像紀念碑，一雙寶貝兒女近日則傳出隨著父親汪小菲赴北京。如今，汪小菲的二婚台灣網紅愛妻「Mandy」馬筱梅也已勝任繼母角色，近日更遭目擊陪伴玥兒現蹤北京甜點店。

馬筱梅為玥兒的甜品結帳，繼母女倆關係十分融洽。（翻攝自微博）

馬筱梅接手照料汪小菲11歲愛女玥兒與8歲愛兒箖箖的生活起居，正當外界仍關注著一家人在大S香消玉殞之後的近況之際，繼母女倆昨（22日）被直擊在北京開心購物同享天輪的溫馨畫面，可見馬筱梅身穿俐落黑色短洋裝氣場全開，玥兒則身著簡約T恤、牛仔褲，戴上精品鴨舌帽壓低帽沿，乖巧地緊黏在身旁，相處十分和諧。

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目擊者透露，馬筱梅親自陪同玥兒挑選甜點、排隊結帳，互動自然宛如就像親生母女，玥兒打扮雖然低調不張揚，但是氣質卻絲毫不輸母親，精緻的五官與纖細的身形被網友們激讚「完完全全就是大S翻版！」、「大S的美貌與氣質，玥兒身上都看到了」、「日子總要過下去，一家人這樣挺好的，祝福。」、「馬筱梅視如己出，哭死我了！」

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