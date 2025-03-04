陳曉「官宣離婚陳妍希」半個月首露面 網傻眼「回春」驚人狀態

〔記者蕭方綺／綜合報導〕陳曉2月18日與陳妍希同時發出離婚聲明，讓傳了將近1年的婚變疑雲正式落幕，只是2人就算離婚也是關注度爆表，恢單的陳曉隔了半個月，3日出席中國活動，是離婚後首次公開露面，他穿著西裝帥氣如昔，網友震驚他神采飛揚，還讓「陳曉離婚後狀態」立即登上微博熱搜。

陳曉離婚後首次公開露面，狀態極佳。（翻攝自微博）

陳曉現身活動，一身西裝筆挺登台致詞，大批網友比對他婚變前和陳妍希最後合體時被拍到的照片，當時網友認為他表情呆滯，甚至還稱他是「不愛了」的模樣，沒想到離婚後，他也不演了，大批網友認為他模樣回春，甚至說「離婚是最好的醫美」、「很神奇，眼裡有光了」、「感覺人氛圍都變了，沒以前那麼陰沉沉的了」。

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陳曉（左）過去和陳妍希難得合體受訪，她甜笑望老公，但陳曉表情呆滯。（翻攝自微博）

此外，陳曉近幾年忙於拍戲，目前拍完待播的電影包括《一表人才》、《阿麥從軍》、《X的故事》、《有一場雪》；至於電視劇則有《大生意人》、《雪襄傳2》。

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