晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

陳曉「官宣離婚陳妍希」半個月首露面 網傻眼「回春」驚人狀態

〔記者蕭方綺／綜合報導〕陳曉2月18日與陳妍希同時發出離婚聲明，讓傳了將近1年的婚變疑雲正式落幕，只是2人就算離婚也是關注度爆表，恢單的陳曉隔了半個月，3日出席中國活動，是離婚後首次公開露面，他穿著西裝帥氣如昔，網友震驚他神采飛揚，還讓「陳曉離婚後狀態」立即登上微博熱搜。

陳曉離婚後首次公開露面，狀態極佳。（翻攝自微博）陳曉離婚後首次公開露面，狀態極佳。（翻攝自微博）

陳曉現身活動，一身西裝筆挺登台致詞，大批網友比對他婚變前和陳妍希最後合體時被拍到的照片，當時網友認為他表情呆滯，甚至還稱他是「不愛了」的模樣，沒想到離婚後，他也不演了，大批網友認為他模樣回春，甚至說「離婚是最好的醫美」、「很神奇，眼裡有光了」、「感覺人氛圍都變了，沒以前那麼陰沉沉的了」。

陳曉（左）過去和陳妍希難得合體受訪，她甜笑望老公，但陳曉表情呆滯。（翻攝自微博）陳曉（左）過去和陳妍希難得合體受訪，她甜笑望老公，但陳曉表情呆滯。（翻攝自微博）

此外，陳曉近幾年忙於拍戲，目前拍完待播的電影包括《一表人才》、《阿麥從軍》、《X的故事》、《有一場雪》；至於電視劇則有《大生意人》、《雪襄傳2》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中