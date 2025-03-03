YouTuber超直白分手男友 陰唇留冰箱竟被丟掉

以直率性格受到歡迎的YouTuber超直白。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber「超直白」去年與男友分手，因為兩人想低調一點，沒想到反而造成困擾，許多人都以為他們兩人還是情侶。近日超直白在社群平台以限時動態透露了一件荒謬的事，原來超直白和男友交往期間曾做過私密整形，當時因兩人住在一起，所以超直白就順手把割下來的陰唇冰在冰箱裡了。

超直白透露自己曾經動過私密整形。（翻攝自IG）

超直白表示自己也不知道當初留著陰唇要幹嘛？但是兩人分手時，超直白因為陰唇必須冷藏所以就留置在冰箱內，沒想到前男友搬家時，竟把冰箱裡的超直白冰存的陰唇丟掉，她氣呼呼說：「那至少是我的器官欸」。超直白也透露兩人分手之後，目前都過得很好，想一想覺得自己把割下來的陰唇留在別人冰箱也是很鬧的一件事。

超直白整形經驗豐富，她公開自己曾動過雙眼皮、眼頭、鼻頭、鼻樑等部位，近期又透過限時動態說出自己曾經進行私密整形，由於術後需要低溫保存組織，這大概也是超直白把割下來的私密器官冷藏在前男友冰箱的原因。

超直白在限時動態透露自己動私密手術之後就把陰唇留在前男友家的冰箱。（翻攝自IG）

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