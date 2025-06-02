哈佛中國女孩演講爆紅 馮光遠揭4字內幕

小粉紅酸諷蔣雨融透過權貴體系安排，只要回到中國就成為權貴體系的一份子。（美聯社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國哈佛大學上個月29日畢業典禮，來自中國青島畢業生蔣雨融上台致詞，談論多元與人性獲現場一致好評卻激怒小粉紅，被肉搜家世背景更被嗆「貪汙權貴的小孩」，放話要她畢業後留在美國，千萬別回中國成為統治階級。

作家馮光遠今（2）日上午評論蔣雨融，指她說了「不要忘記那些我們標籤為敵人的，也是人啊」，馮光遠認為她說的「敵人」前面，應該加「階級」二字，「可是，如果是階級敵人，共產黨就不會饒過他（她）了，過往的例子是逮捕、鬥爭、改造、再教育，甚至處決。」

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蔣雨融來自中國山東青島，今年從哈佛大學甘迺迪學院畢業並取得碩士學位，從小被送出國讀書，成績優異，高中時在英國求學，之後於美國杜克大學主修財經，出社會在金融領域工作2年後申請進入哈佛大學就讀碩士，順利在今年畢業。

哪知蔣雨融風光上台代表哈佛畢業生致詞，小粉紅卻瘋狂搜出她家族在「中國生物多樣性保護與綠色發展基金會」發展極佳，憤怒傳出蔣家資金來源是中國國企，並指蔣雨融家族疑似涉嫌洗錢。

小粉紅更加碼酸諷蔣雨融從小被送出國讀書，根本就是透過權貴體系安排，只要回到中國就成為權貴體系的一份子，因而嗆聲：「這就是權貴世襲的過程。」

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