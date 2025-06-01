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金城武樹輸了！高雄「E神柱」登上Google成了台灣地標

陳奕迅暌違十二年重返高雄巨蛋。（My Kan提供）陳奕迅暌違十二年重返高雄巨蛋。（My Kan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅《FEAR and DREAMS》巡演高雄站最終場於5月31日登場，恰逢端午節，尾場演出前，團隊特別送上端午節限定的祝福賀語「健康很粽要」，為Eason獻上滿滿心意，祝福他身體健康，繼續帶來更多精彩舞台。下一次，不要再讓大家等太久。

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陳奕迅暌違十二年重返高雄巨蛋。（My Kan提供）陳奕迅暌違十二年重返高雄巨蛋。（My Kan提供）

高雄全城用滿滿熱情迎接E神降臨，這兩週掀起一波「E級打卡熱」，由高雄捷運公司打造的美麗島站「花海光影秀」成為演唱會前的必拍儀式感景點；而Eason親自錄製的捷運到站廣播，更在網路上引爆熱議，許多粉絲為了聽到他用台語親切問候，不惜來回搭乘數趟，只為成功捕捉那一聲「E神報站」。

陳奕迅站的柱子成知名場景。（翻攝自IG）陳奕迅站的柱子成知名場景。（翻攝自IG）

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Eason也在巡演空檔體驗南台灣的慢活節奏，沒想到就連他隨意倚靠的柱子都爆紅，直接被歌迷命名為「E神柱」，甚至一度登上Google地圖成為地標。只能說台灣歌迷對E神真的很有愛，連一根柱子都能變成朝聖熱點，成為Eason來台的另類傳奇。

陳奕迅暌違十二年重返高雄巨蛋。（My Kan提供）陳奕迅暌違十二年重返高雄巨蛋。（My Kan提供）

高雄站一連六場圓滿落幕，現場觀眾極盡所能，用滿滿創意獻上最真摯的應援。每晚都有歌迷準備不同顏色的玻璃紙，配合手機燈海隨歌曲氛圍變換色彩，讓Eason清楚看見觀眾五彩繽紛的心意。《FEAR and DREAMS》巡演正式進入倒數階段，正如Eason所說：「唱一場，少一場。」也幽默預告：「下一次演出，說不定可以更親近地唱唱聊聊。」並當場承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」

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