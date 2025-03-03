參加《超級星光大道》敗給林宥嘉 周定緯遭王偉忠批：你不夠特別

〔記者李紹綾／台北報導〕王偉忠、周定緯至中廣《欸！我說到哪裡了？》宣傳舞台劇《謝謝大家收看》，周定緯劇中角色百變，其中一角飾演「王忠偉」的高中時期，父母為王偉忠、于子育。為了讓演員更理解民6、70年的時代背景，王偉忠都會講故事給演員們聽，而且每次排戲，王偉忠都會踢周定緯的屁股，代班主持人高怡平忍不住問：「演出這三年來，你覺得偉忠哥踢的力氣是變大了還是變小了？」周定緯認真說：「可能經常踢，所以腿力還是很重。」引起全場大笑。

王偉忠（右）、周定緯（左）至《欸！我說到哪裡了？》接受高怡平（中）訪問。（金星文創提供）

《謝謝大家收看》從親情、友情、愛情角度堆砌出虛構主角「王忠偉」的人生，周定緯表示，演出過程中他更加理解爸媽對自己的感情，好比他是高雄人，第一次要出發到台北讀大學，就跟劇中人物一樣，很捨不得爸爸媽媽，尤其爸爸是海軍陸戰隊的職業軍人，很少在家、極寵愛他與他的姊姊，每次演出，他覺得觀眾也都一同感受到劇中濃濃的親情，呼吸之間非常過癮。

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《謝謝大家收看》週末將在高雄衛武營演出，王偉忠表示，因為場地難尋，接下來幾年，這齣戲比較不可能再度回到高雄演出，因此請高雄觀眾把握這次機會，一起來溫習人生。周定緯表示，自己是高雄人，每次回到高雄就覺得生活的步調很舒服，也邀請高雄在地鄉親進入劇場，體會劇場演出的現場魅力。

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周定緯談到，王偉忠從他參加歌唱節目《超級星光大道》就認識他，真的很像他在演藝圈的爸爸，透露在17歲就決定將來要唱歌、當歌手，爸爸媽媽當然反對，只希望他好好讀書，後來他瞞著爸媽透過電話參加電台的歌唱比賽，一路過關斬將進入決賽，才敢請爸媽聽他在決賽的表演，果然拿下冠軍，王偉忠表示，他認識定緯這麼久，從來不知道這段曲折過程。

順利考上大學後，周定緯巡迴各地參加歌唱比賽，大二那年參加歌唱節目《超級星光大道》，最後敗給了林宥嘉，獲得第二名，他始終記得王偉忠看了他演出的評語是「台步走的很好，但是你不夠特別」，當場讓他很緊張，但他從沒想過放棄。王偉忠說：「定緯很棒，這十多年來始終穩定進步、累積各種表演功力，現在已經是個非常好的藝術家，不論演戲或是唱歌都很亮眼。」《謝謝大家收看》3月8、9日在高雄衛武營演出。

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