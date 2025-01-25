晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《原子少年2》人氣男團獻初體驗！「簽名超過12hrs」超狂人氣曝

〔記者林欣穎／台北報導〕男子選秀節目《原子少年2》有54位小鮮肉選手參與，其中「ARKis」成員Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定受到各界關注，為了感謝熱情觀眾的一路相伴，選在過年前最後一個週末特別來到板橋出席香氛品牌見面會活動，獻出成團後的一日店長初體驗。

團員們光是簽名就簽了12個小時，被問到一日店長的心情，Alex分享：「因為自己本身也很喜歡香水， 所以超興奮也很開心。」禾雁凱說：「我想到能跟粉絲們聊天我就越想越開心」，可愛率真的回答都讓粉絲們更加喜歡他們！

《原子少年2》男團「ARKis」一日店長初體驗。（Ease香氛提供）《原子少年2》男團「ARKis」一日店長初體驗。（Ease香氛提供）

為了感謝大家這麼熱情的支持，團員與參與的觀眾近距離互動玩遊戲，幸運的觀眾還有機會請自己喜歡的團員錄製早安鈴聲，也因為新年將至，團員們也送上現場親筆寫的春聯給粉絲們，陪伴大家一起過新年。對於大家這麼支持，團員伍承慶感性的說：「真的一點都不會累！就算累也比不過粉絲們的累，看到他們在台下我們真的很感動！超級謝謝大家給我們的愛！」

至於大家2025的新年新希望，團員們不約而同的表示：「希望ARKis大紅大紫，也希望我們八個人和公司所有人的感情都越來越好，以及我們設定的目標一定要完成！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中