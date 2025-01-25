《原子少年2》人氣男團獻初體驗！「簽名超過12hrs」超狂人氣曝

〔記者林欣穎／台北報導〕男子選秀節目《原子少年2》有54位小鮮肉選手參與，其中「ARKis」成員Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、伍承慶、李東翰及李定受到各界關注，為了感謝熱情觀眾的一路相伴，選在過年前最後一個週末特別來到板橋出席香氛品牌見面會活動，獻出成團後的一日店長初體驗。

團員們光是簽名就簽了12個小時，被問到一日店長的心情，Alex分享：「因為自己本身也很喜歡香水， 所以超興奮也很開心。」禾雁凱說：「我想到能跟粉絲們聊天我就越想越開心」，可愛率真的回答都讓粉絲們更加喜歡他們！

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《原子少年2》男團「ARKis」一日店長初體驗。（Ease香氛提供）

為了感謝大家這麼熱情的支持，團員與參與的觀眾近距離互動玩遊戲，幸運的觀眾還有機會請自己喜歡的團員錄製早安鈴聲，也因為新年將至，團員們也送上現場親筆寫的春聯給粉絲們，陪伴大家一起過新年。對於大家這麼支持，團員伍承慶感性的說：「真的一點都不會累！就算累也比不過粉絲們的累，看到他們在台下我們真的很感動！超級謝謝大家給我們的愛！」

至於大家2025的新年新希望，團員們不約而同的表示：「希望ARKis大紅大紫，也希望我們八個人和公司所有人的感情都越來越好，以及我們設定的目標一定要完成！」

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