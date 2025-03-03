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賴慧如「不倫戀」被抓包：愛情是盲目的 遭黑道老大打到滿臉血

賴慧如（右）在《好運來》出軌王燦（左）被抓包。（翻攝自臉書）賴慧如（右）在《好運來》出軌王燦（左）被抓包。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴慧如在民視八點檔《好運來》飾演黑道老大「陳天虎」龍天翔的女友「蕭麗美」，後來愛上龍天翔的兒子「陳曉剛」王燦，兩人暗地偷情了好一陣子，近期姦情被揭穿，她在臉書分享臉上滿是血的劇照，直喊：「天虎手下留情啊！」

賴慧如在《好運來》因出軌被打到鼻青臉腫。（翻攝自臉書）賴慧如在《好運來》因出軌被打到鼻青臉腫。（翻攝自臉書）

賴慧如回憶拍姦情被揭穿橋段，表示當天來來回回拍了多支，不知究竟哭了多久、摔了多久，每當要重啟眼淚的時候，她就打開手機，聽自己去年推出的台語歌曲《堅疕》，「突然覺得這首歌好適合。」

賴慧如（左）在《好運來》出軌被抓包。（翻攝自臉書）賴慧如（左）在《好運來》出軌被抓包。（翻攝自臉書）

相關新聞：米可白抓姦不倫戀！撞見未婚夫擁吻賴慧如 當場暴打小三

賴慧如也預告，劇中她和王燦的不倫戀，即將開始進入暴風圈，她感慨說：「有時候愛情就是盲目的，就是沒有理智的，即使你在工作上多麼精明，但遇到感情，你還是會義無反顧的去愛，就算知道這個對象愛的只有自己。」她要觀眾準備好爆米花看戲，「今天晚上，暴風圈就要來了，看看落難姐弟的下場，#麗美要完蛋了，#天虎手下留情啊。」

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