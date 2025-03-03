晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

米可白抓姦不倫戀！撞見未婚夫擁吻賴慧如 當場暴打小三

米可白在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌。（民視提供）米可白在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王燦在民視八點檔《好運來》與爸爸龍天翔的女友賴慧如搞不倫，近來兩人的姦情將被米可白揭穿，她怒不可遏，當場痛斥被背叛，並賞了王燦、賴慧如巴掌。

王燦（左）在《好運來》愛上與爸爸的女友賴慧如。（民視提供）王燦（左）在《好運來》愛上與爸爸的女友賴慧如。（民視提供）

米可白劇中遭逢未婚夫王燦出軌，她在婚紗店外撞見王燦擁吻未來公公的女友賴慧如，頓時心碎。米可白透露，拍這場戲時，她情緒湧上心頭，直接打到王燦的臉頰，「他的臉瞬間變紅。」她當下情緒湧上心頭，完全是角色上身，「打下去的瞬間，感覺自己也跟著心碎了。」她拍攝前一晚，還特別做了功課，反覆揣摩角色「文琪」的心情，希望能將角色的傷心欲絕詮釋到位。

米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）

米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）

賴慧如談到，這場揭穿戲情緒非常重，「大家打的巴掌都是來真的。」拍攝前她與王燦、米可白花了許多時間溝通，希望能在鏡頭前呈現最真實的情緒反應。劇本原本設定賴慧如要被打兩個巴掌，但在拍攝時，王燦卻在賴慧如要被打第二個巴掌時，下意識地用手擋住了。王燦表示，他就是下意識想保護賴慧如。

米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）

賴慧如在《好運來》被王燦的未婚妻米可白賞巴掌。（民視提供）賴慧如在《好運來》被王燦的未婚妻米可白賞巴掌。（民視提供）

賴慧如在《好運來》被王燦的未婚妻米可白賞巴掌。（民視提供）賴慧如在《好運來》被王燦的未婚妻米可白賞巴掌。（民視提供）

賴慧如坦言，那一刻她心動了一下，大讚：「覺得王燦很帥！」王燦笑說：「演反派就是這樣，該來的都逃不過：」感謝編劇給他一個痛快。王燦也分享，拍攝這場戲前，他的內心非常掙扎，因為他知道角色「曉剛」的行為會讓觀眾非常生氣，但他身為演員，必須忠於角色，將角色的複雜情感呈現出來。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中