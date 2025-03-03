米可白抓姦不倫戀！撞見未婚夫擁吻賴慧如 當場暴打小三

米可白在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王燦在民視八點檔《好運來》與爸爸龍天翔的女友賴慧如搞不倫，近來兩人的姦情將被米可白揭穿，她怒不可遏，當場痛斥被背叛，並賞了王燦、賴慧如巴掌。

王燦（左）在《好運來》愛上與爸爸的女友賴慧如。（民視提供）

米可白劇中遭逢未婚夫王燦出軌，她在婚紗店外撞見王燦擁吻未來公公的女友賴慧如，頓時心碎。米可白透露，拍這場戲時，她情緒湧上心頭，直接打到王燦的臉頰，「他的臉瞬間變紅。」她當下情緒湧上心頭，完全是角色上身，「打下去的瞬間，感覺自己也跟著心碎了。」她拍攝前一晚，還特別做了功課，反覆揣摩角色「文琪」的心情，希望能將角色的傷心欲絕詮釋到位。

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米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）

米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）

賴慧如談到，這場揭穿戲情緒非常重，「大家打的巴掌都是來真的。」拍攝前她與王燦、米可白花了許多時間溝通，希望能在鏡頭前呈現最真實的情緒反應。劇本原本設定賴慧如要被打兩個巴掌，但在拍攝時，王燦卻在賴慧如要被打第二個巴掌時，下意識地用手擋住了。王燦表示，他就是下意識想保護賴慧如。

米可白（左起）在《好運來》撞見未婚夫王燦出軌賴慧如。（民視提供）

賴慧如在《好運來》被王燦的未婚妻米可白賞巴掌。（民視提供）

賴慧如在《好運來》被王燦的未婚妻米可白賞巴掌。（民視提供）

賴慧如坦言，那一刻她心動了一下，大讚：「覺得王燦很帥！」王燦笑說：「演反派就是這樣，該來的都逃不過：」感謝編劇給他一個痛快。王燦也分享，拍攝這場戲前，他的內心非常掙扎，因為他知道角色「曉剛」的行為會讓觀眾非常生氣，但他身為演員，必須忠於角色，將角色的複雜情感呈現出來。

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