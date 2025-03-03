偷吃嫂子被封殺！PG ONE來台復出 時間點曝光了

蛋堡登太空港。（Mercury Entertainmen提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025太空港音樂嘉年華宣布重磅卡司，一口氣匯集「金曲歌王」蛋堡、潮流男神陳冠希、韓國全能音樂才子B.I金韓彬等超過18組大咖音樂人，將於5／17、5／18一連兩天於臺北大佳河濱公園展開亞洲嘻哈音樂才子大車拚。

陳冠希組「三角度 3 CORNERZ」。（Mercury Entertainment提供）

本屆以「華語嘻哈之夜」及「K-POP饒舌日」作為兩天主題；第一天坐鎮「華語嘻哈之夜」為蛋堡及陳冠希，兩人「仙拚仙」堪稱最強夢幻聯動。陳冠希將獻出入行25年首次在台參與音樂節及獨家首唱，並帶領當年叱吒香港樂壇的嘻哈天團「三角度 3 CORNERZ」兩位成員MC仁及廚房仔連袂登台。

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PG ONE力拚復出。（Mercury Entertainment提供）

2017年勇奪《中國有嘻哈》總冠軍PG ONE也受邀演出，PG ONE2017年爆出偷吃好友賈乃亮老婆、金馬影后李小璐等風波，事業遭到封殺，近年來積極復出，此外首日的卡司還包括Masiwei馬思唯、王齊銘 WATCHME、MOSUN、禁藥王、鶴 THE CRANE、ANSRJ、Dtrue ，八人連番上陣狂炸全場。

韓國音樂人B.I金韓彬再度來台。（Mercury Entertainment提供）

第二天「K-POP饒舌日」最令人期待的莫過於韓國全能音樂人B.I金韓彬，在2021年以solo身分回歸樂壇的他，除了於2022年成為「葛萊美GLOBAL SPIN」首位出演的亞洲藝人，更於2023年德國柏林Lollapalooza音樂節中，成為第一位於該音樂節擔任頭號演出陣容的K-POP藝人。

B.I相隔不到一年又因參加太空港三度來台，儼然把台灣當「灶咖」跑的他難忘台粉熱情；他透露上次前兩次因為工作太忙沒時間，期待這次能有機會去九份老街及北海岸走走，並想要順便一嚐夜市美食。

另外，曾為Jay Park、孝琳、2NE1成員Minzy等A咖寫過歌的頂級製作雙人組「GroovyRoom」也將來台與粉絲近距離接觸，「GroovyRoom」表示：「很期待再次感受歌迷們的熱情！」門票目前正於KKTIX獨家販售，詳情請上主辦單位Mercury Entertainment官網，或上KKTIX查詢。

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