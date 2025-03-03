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娛樂 歐美

Coldplay主唱生日影后前妻「小辣椒」獻祝福 網大讚模範前任

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國天團Coldplay主唱克里斯馬汀昨（2日）過48歲生日，影后前妻「小辣椒」葛妮絲派特洛分享他和女兒及兒子的合照，並發文獻上祝福，不到12小時已有33萬人按讚，不少網友直誇葛妮絲是「模範前任」。

克里斯馬汀（右）生日，前妻葛妮絲派特洛送上祝福。（翻攝自IG）克里斯馬汀（右）生日，前妻葛妮絲派特洛送上祝福。（翻攝自IG）

儘管葛妮絲和克里斯已離婚10年，但彼此為了兩個孩子還是保有良好互動，遇到孩子們有重要活動，兩人也都會參與。

克里斯馬汀（左）和愛女。（翻攝自IG）克里斯馬汀（左）和愛女。（翻攝自IG）

克里斯昨天生日，葛妮絲發文：「祝這個給了我這些美麗、很棒的人類的人生日快樂，我們愛你，克里斯。」並附上克里斯和女兒，以及和兒子的個別合照。

克里斯馬汀（右）和兒子。（翻攝自IG）克里斯馬汀（右）和兒子。（翻攝自IG）

和克里斯離婚後，葛妮絲已在2018年和電視編劇及製作人布萊德佛查克結婚，布萊德生日是3月1日，比克里斯早一天，她也在社群發文送上祝福：「祝我所希望的最好的男友、老公、朋友生日快樂。謝謝你成為我的龍骨，也是我們家的支柱，我永遠深愛著你。」

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