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娛樂 最新消息

結束6年啦啦隊生涯 Fubon Angels朱朱畢業一鞠躬

富邦啦啦隊Fubon Angels成員「朱朱」朱珮慈宣告離隊，結束6年的啦啦隊員生涯。（本報資料照，記者林正堃攝）富邦啦啦隊Fubon Angels成員「朱朱」朱珮慈宣告離隊，結束6年的啦啦隊員生涯。（本報資料照，記者林正堃攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦啦啦隊Fubon Angels成員「朱朱」朱珮慈宣告離隊，今（2）日她在社群平台發表畢業感言：「不止謝謝自己、謝謝公司，更謝謝你們」。

朱朱說自己從小跟爺爺看職棒轉播，進而喜歡表演、進入啦啦隊職場，「6年的職棒啦啦隊生涯不長不短，是改變我許多的地方，讓我累積許多難能可貴的表演工作經驗、做人處事的方式、更重要的是能認識到每一份珍貴的緣份」。朱朱認為每一次的相聚都是福氣，而離隊對她來說，最捨不得的就是工作夥伴們，也就是應援團和Fubon Angels。

朱朱希望粉絲們不要感到惋惜或難過，就算自己不在新莊棒球場，還是會在表演藝術領域闖盪。（本報資料照，記者林正堃攝）朱朱希望粉絲們不要感到惋惜或難過，就算自己不在新莊棒球場，還是會在表演藝術領域闖盪。（本報資料照，記者林正堃攝）

「一起認真工作也毫無保留的玩樂，互相扶持、加油打氣，能與你們共事認真是我的福氣！」朱朱也感謝一直支持她的球迷粉絲們，「謝謝你們每一次令我目瞪口呆的驚喜、溫暖又細膩的打氣鼓勵、接受我毫無保留的個性以及對我的信任，讓我這幾年都感到無比幸福，我就只是一個愛表演的表演者，何德何能啊～」。朱朱希望粉絲們不要感到惋惜或難過，就算自己不在新莊棒球場，還是會在表演藝術領域闖盪。

朱朱最後留下：「生為富邦人；死為富邦魂」，並帥氣表示「小朱珮慈畢業深深一鞠躬」。

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