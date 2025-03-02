三野文太家產50億…離世隔天「19億豪宅遭竊」

三野文太昨日清晨離世，享耆壽80歲。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名主持人三野文太昨（1）清晨離世，享耆壽80歲，生前參與過多個高收視節目，2013年有日媒統計他的總財產高達50億日幣（約新台幣11億）。沒想到才離世隔日，今突傳出19億豪宅遭竊賊闖入的消息，目前警方正在調查中。

據日媒報導，三野文太位於神奈川縣鐮倉市的住家，在今日凌晨3點左右有不明人士闖入。警方表示，當時家人聽見異常聲響，並發現窗外有可疑人物，監視器畫面拍到至少兩人沿著馬路奔跑的畫面。此外，地下室發現有外部闖入的痕跡，內部也遭到翻亂，但無人員受傷，警方正在調查是否有物品遭偷竊。

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三野文太曾主持《校園瘋神榜》、《搶救貧窮大作戰》、《妙國民糾察隊》等人氣節目，全盛時期手上共有16個節目，年收入高達6億日幣（約新台幣1.6億元），因此獲封「銀座皇帝」的稱號。而他位於鐮倉山的住家，是棟被稱為「三野城」的19億豪宅（約新台幣4.1億），在東京南青山也有有一棟2.6億（約新台幣5千6百萬）的大樓，總財產超過50億日幣。

三野文太在2019年因罹患帕金森氏症淡出螢光幕前，1月中旬在一家烤肉店用餐時，不慎被食物噎到，送醫搶救一度昏迷，最終仍無法康復出院，於1日離世。

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