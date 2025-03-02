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王義川角逐下屆桃園市長 名嘴王浩宇客觀力挺

王義川1日參加桃園三元宮活動，對於是否參選2026年桃園市長，他以還早來回應，但強調會輔選黨籍現任議員上壘。（記者謝武雄攝）王義川1日參加桃園三元宮活動，對於是否參選2026年桃園市長，他以還早來回應，但強調會輔選黨籍現任議員上壘。（記者謝武雄攝）

〔記者林南谷／台北報導〕桃園市八德三元宮1日舉行「2025八德祈龜文化薪傳推廣活動」，民進黨不分區立委王義川到場並親切與民眾打招呼，對於是否代表民進黨參加2026桃園市長選舉，王義川未正面回應，但強調會盡力輔選現任黨籍議員全部上壘，聯合問政搭建聯合服務平台，並與中央對接，言下之意就是要發揮母雞帶小雞的功用，參選意味甚濃。

對於外界批評他沒住在桃園，王義川反駁擔任桃園航空城公司董事長就搬到桃園，到現在已經5、6年了，更說桃園市長張善政第一次參選也沒有住在桃園。

相關新聞：王義川深耕桃園 3月推「夜間服務」面對面接受陳情

今（2）日一早，桃園市前市議員、電視名嘴王浩宇在臉書發文力挺王義川，他說：「王義川選桃園會不會當選，我覺得很辛苦，不過說人家空降並不厚道；之前鄭文燦當市長的時候，他就在桃園擔任政務官，那個時候就住在青埔了，應該也住了5、6年。」

王義川說，他擔任民進黨不分區立委，主要負責區域在桃園南區，因此會下鄉和鄉親面對面溝通，昨剛好是土地公誕辰，所以就跑了好幾個地方；至於是否參選2026桃園市長，王義川以選舉還早來回應，但強調會盡全力幫忙黨籍現任議員全部上壘。

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