發人深省的台灣入門課！《看不見的國家》包場破百場 預售票熱賣逾6000張

紀錄電影《看不見的國家》以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物。（燕翼提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation）由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導，劇情以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，費時7年貼身拍攝，記錄台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展過程。是一部全面且深刻的紀錄片，真實展現蔡英文如何在美國與中國這兩大地緣政治巨頭之間，如履薄冰地平衡國家的希望與夢想。

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葛靜文藉歷史脈絡與政經現實的交會，結合台灣人自身經驗、以及她在海外的觀察，反思並討論國際視角下的台灣，描繪了這座400年來不斷被殖民的島嶼，在爭取民主、自主和免於威權侵略恐懼的自由之路上的掙扎。

《看不見的國家》獲英國衛報（Guardian）力薦是「發人深省的台灣入門課」，且榮獲美國米德堡影展觀眾票選獎、美國索諾瑪國際影展評審團大獎、美國太陽谷影展最佳紀錄片大獎。海外的高聲量傳回國內，於本月13日正式在台灣上映前已有破百場包場、預售票熱賣超過6000張。

《看不見的國家》將於13日正式在台灣上映，預售票已熱賣超過6000張。（燕翼提供）

★見證台灣選出首位女性總統 葛靜文︰深受台灣人民啟發

葛靜文在2016年見證台灣人選出第一任女性總統，看見螢幕打出「我們是台灣人」，觸動了她決定拍攝這部紀錄電影，「我深受台灣人民啟發」。葛靜文擔任製片及導演10多年，擁有美國芝加哥大學東亞研究博士學位，她費時7、8年拍攝台灣首位女性總統的競選和執政歷程，史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文，成功拍攝到蔡總執政8年任期內，台灣認同以及台灣的民主發展，包括她如何在面對中國軍事侵略和干涉內政時，採取堅定的立場。葛靜文甚至走進官邸，拍攝到她居家生活的溫暖一面。

前總統蔡英文（左）和葛靜文導演因拍攝《看不見的國家》成為朋友，在歐洲歡喜重逢。（燕翼提供）

★民主進程關鍵人物齊聚 重現珍貴歷史畫面

《看不見的國家》片中還有中國領導人習近平、台灣前總統馬英九、「飛躍羚羊」紀政，甚至也有蔣中正、鄧小平、蔣經國、李登輝、柯林頓，以及當年台美關鍵人物前美國國務卿季辛吉等歷史畫面。而時任駐美代表、現任副總統蕭美琴，也在片中占有重要分量

《看不見的國家》在國際首映後迴響不斷，提升了世人對台灣未來的理解和重視，如同韓國名導朴贊郁所言：「台灣不是一個看不見的國家，而一個值得我們更多關注的國家，也是一個無可否認存在的國家。」

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