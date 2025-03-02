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娛樂 最新消息

方大同死因瘋傳 曹西平發聲：讓藝人好好安息

方大同2018年6月24日帥氣出席第29屆流行音樂金曲獎頒獎典禮。（資料照，記者王文麟攝）方大同2018年6月24日帥氣出席第29屆流行音樂金曲獎頒獎典禮。（資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同不幸在2月21日病逝，享年41歲，1日透過經紀公司宣布令人不幸消息，但並未公開過世病因，過往有傳他罹癌，昨一度登上微博熱搜，更有網友稱取得方大同前經紀人對話，透露方大同過世時，肺部嚴重纖維化。

有網友透過，方大同是在香港養和醫院病逝，根據報告顯示，他右肺組織纖維化高達67%，而正常人肺活量為3500-4000毫升，但方大同生前僅剩890毫升，就像是5歲的孩童，截圖畫面在網上瘋傳。

相關新聞：金曲歌王方大同病逝   外公取名別具涵義

對此，方大同經紀公司不願證實，透露不知道消息從何而來，強調逝者已逝，而方大同過去一直都很低調，希望以這樣方式讓他離開。

資深藝人曹西平今（2）日透早在臉書感嘆，藝人走了就是走了，何必研究他生什麼病或是安息在哪裡？他難過表示，這些很重要嗎？謠言滿天飛八卦一大堆......活著的時候你們可曾關心過，可曾探望過，「讓藝人好好安息吧，好難過每天都有突發的事情，心情真不好受。」

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