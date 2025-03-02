令和高腿公主引退 林田百加隱忍2個月淚曝原因

林田百加以開高衩泳衣辣照受封「令和的高腿公主」。（翻攝自網路）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲日本女星林田百加以開高衩泳衣辣照受封「令和的高腿公主」，日前突宣布將於上個月底約滿後退出演藝圈，1日才發表正式聲明。

林田百加昨公開引退原因，淚曝長期被經紀公司社長性騷擾，指控其行為遠超過老闆與藝人之間正常關係，她說：「過去2年兩人單獨相處，經常被趁機摸臉部或肩膀，甚至要求發展進一步親密關係。」

請繼續往下閱讀...

社長這些無理要求，林田百加感到非常不安與困擾，更扯的是，對方還禁止她與其他藝人或工作人員接觸，林田百加強調，入行以來從沒用陪睡換取工作，對社長更無私人感情。

由於林田百加提出希望結束合約，同時打算求去竟被強迫要求引退，前陣子工作都被取消，她才公諸於世，希望逃離噩夢。

林田百加2020年以寫真模特兒出道，作品幾乎以泳裝為主題，同年發行DVD寫真，以一張高腿泳衣模樣驚為天人，此後受封「令和的高腿公主」美譽；林田百加身高162公分，三圍分別是82、59、88，有著D罩杯好身材。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法