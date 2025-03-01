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方大同力抗病魔5年…蕭亞軒痛心道別「1張照惹人落淚」

蕭亞軒（右）寫下肺腑之言，向好友方大同道別。（組合資料照，寬宏、華納提供）蕭亞軒（右）寫下肺腑之言，向好友方大同道別。（組合資料照，寬宏、華納提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同對抗病魔5年，消失眾人眼前2年，不幸仍在2月21日撒手人寰，享年41歲，令親友、歌迷大感鼻酸。「ELVA」蕭亞軒獲知噩耗後，今（1日）痛心吐露心聲，同時也為方大同生前的貢獻致謝。

相關新聞：方大同上月過世！賈靜雯哀悼：不只是歌手「也陪伴我女兒」

方大同病逝，享年41歲，蕭亞軒稍早得知噩耗後，痛心以英文在IG向好友道別，「Thank you for your music Thank you for your kindness Thank you for being YOU R.I.P（謝謝你的音樂 謝謝你的善意 謝謝你做你自己）。」

蕭亞軒以一張翱翔天際、無拘無束的翅膀悼念方大同，寓意不再受病痛折磨、重獲自由。（翻攝自IG）蕭亞軒以一張翱翔天際、無拘無束的翅膀悼念方大同，寓意不再受病痛折磨、重獲自由。（翻攝自IG）

蕭亞軒為方大同生前在樂壇的貢獻、在人世的善良致謝，並為好友生前做盡自己而肯定，更以一張翱翔在天際的翅膀，象徵自由且無拘無束的圖片作為背景，寓意不再受病痛折磨、重獲自由，卻也格外更令人難過落淚。

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