方大同力抗病魔5年…蕭亞軒痛心道別「1張照惹人落淚」

蕭亞軒(右)寫下肺腑之言,向好友方大同道別。(組合資料照,寬宏、華納提供)

〔記者邱奕欽/台北報導〕「金曲歌王」方大同對抗病魔5年,消失眾人眼前2年,不幸仍在2月21日撒手人寰,享年41歲,令親友、歌迷大感鼻酸。「ELVA」蕭亞軒獲知噩耗後,今(1日)痛心吐露心聲,同時也為方大同生前的貢獻致謝。

相關新聞:方大同上月過世!賈靜雯哀悼:不只是歌手「也陪伴我女兒」

請繼續往下閱讀...

方大同病逝,享年41歲,蕭亞軒稍早得知噩耗後,痛心以英文在IG向好友道別,「Thank you for your music Thank you for your kindness Thank you for being YOU R.I.P(謝謝你的音樂 謝謝你的善意 謝謝你做你自己)。」

蕭亞軒以一張翱翔天際、無拘無束的翅膀悼念方大同,寓意不再受病痛折磨、重獲自由。(翻攝自IG)

蕭亞軒為方大同生前在樂壇的貢獻、在人世的善良致謝,並為好友生前做盡自己而肯定,更以一張翱翔在天際的翅膀,象徵自由且無拘無束的圖片作為背景,寓意不再受病痛折磨、重獲自由,卻也格外更令人難過落淚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法