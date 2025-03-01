痛心！方大同生前為人善良...20年密友慟悼「世上少一個真誠的人」

方大同不敵病魔享年41歲。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同對抗病魔5年，消失眾人眼前2年，不幸仍在2月21日撒手人寰，享年41歲，噩耗傳出令親友、歌迷大感鼻酸。然而，方大同生前的好友、作詞人崔惟楷接獲噩耗後，稍早吐露由衷之言，字字句句令人格外痛心。

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面對好友方大同噩耗，崔惟楷感性揭露心裡話。（資料照，記者潘少棠攝）

方大同證實病逝，享年41歲，崔惟楷面對好友力抗病魔5年悄然驟逝的噩耗，他感性揭露心裡話，也意外揭露方大同私底下少為人知的真實一面，「我很難過，這世界上少了一個真誠善良的朋友，少了一位充滿天賦的巨星...」

回憶細數與方大同曾在音樂創作上攜手合作的種種過程，崔惟楷由衷以「4個謝謝」向好友慟別，「謝謝你在我的生命和音樂路上陪伴我，謝謝這近20年的緣分，謝謝我們一起完成的每一首作品，謝謝你的聲音帶給這個世界的溫暖與美好，回憶把我們留了下來，我們未來一定會再見，我的好朋友方大同。」不捨之情溢於言表，真摯情誼令人痛心。

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