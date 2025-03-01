41歲方大同病逝！大咖歌王發聲：他彷彿來自另一個時空

林俊傑IG曬出全黑圖悼念。（翻攝自微博、IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同抗病5年，不幸上月21日離世，享年41歲，曾與他合作的王力宏遺憾發聲，提到方大同的離去讓世界失去了一道特的光；林俊傑也在IG曬出全黑圖悼念。

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方大同曾客串了王力宏的電影，王力宏則是客串了方大同的專輯，因為這樣的跨刀合作而結為好友。

方大同離世，王力宏遺憾發聲。（資料照、翻攝微博）

王力宏表示，方大同是他所認識中最有天賦、最獨特的藝術家之一，「這位特別的人彷彿來自另一個時空，完全在不同的層次上運作。他的思維方式、說話方式、創作、演奏樂器的方式都充滿獨特性。」

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王力宏悼念好友方大同。（西東音樂提供）

王力宏談到，方大同讓他深刻體會到，「你的音樂有多好，取決於你的人有多好」的真理，更稱方大同善良、溫和、害羞、深思熟慮，內心世界極其豐富，包括一生吃素，始終信仰的戒律保持純淨的身心。

王力宏曾與方大同相約吃素食，當時方大同跟他說，「只需要一支蠟燭，黑暗就無法存在」，好友的音樂、思想、精神，就都像是那支蠟燭，照亮了無數人的心。

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