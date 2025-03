〔記者陳慧玲/台北報導〕金曲歌王方大同驚傳過世消息,短暫41年生命畫下句點,他從小喜歡孫悟空這個角色,更大讚周星馳演過的一部電影就是靈魂人物。方大同過世震驚各界,歌手閻奕格也崩潰喊「OMG!」

閻奕格難以接受方大同驟逝。(資料照,記者陳逸寬攝)

過去方大同給人的感覺就是與世無爭,但他非常喜歡聰明機靈的孫悟空,也談過自己很愛周星馳演的《大話西遊之月光寶盒》,還曾表示:「我個人覺得這部最經典,周星馳就是片中的靈魂人物。」

相關新聞 跟大S一樣!方大同死訊瘋傳2天 又是網友先爆料

方大同從小就喜歡看《西遊記》, 還談過:「小時候媽媽還跟我講過英文版的西遊記故事」。

今天方大同病逝消息傳出,閻奕格發文:「I CANNOT OMG。」難以接受方大同驟逝,並寫下「RIP,one of the greatest...」,盛讚方大同是最棒的歌手之一。

