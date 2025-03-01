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娛樂 電視

昔與郭雪芙傳戀情！男星3年沒工作 轉教英文、跑外送「驚人收入曝」

〔記者林欣穎／台北報導〕演員孫其君出演過不少知名電視劇，2019年與郭雪芙合作《我們不能是朋友》還曾傳出緋聞，不過近年他工作銳減，轉到外語學習平台當家教、跑外送賺錢，今（1）日出席軍旅實境綜藝《九條好漢在一班》開鏡記者會，透露自己已經快3年沒接到演藝工作，很珍惜這次的機會。

孫其君透露，在軍營裡第一次開放眾人用手機時，他第一通電話就打給了經紀人，「我蠻長一段時間沒工作了，蠻珍惜這次機會，所以可以用手機的時候，我就打給我經紀人，感謝他幫我接這個節目，很珍惜現在有一個可以長時間投入的節目。」

《九條好漢在一班》開鏡，右一為孫其君。（記者胡舜翔攝）《九條好漢在一班》開鏡，右一為孫其君。（記者胡舜翔攝）

之前他演藝工作空白期間孫其君多是接英文家教、跑外送等，之前被傳出他開課4年收入只有7萬，他笑說自己一直都有在教英文，但4年7萬真的會餓死，提到收入拚一點可以到6位數。

台視全新軍旅實境綜藝《九條好漢在一班》由陶晶瑩、瑪麗擔任「營站」；黃鐙輝、陳樞育、雲朵姐姐擔任「班長」，並召集9位不同領域的藝人曾子余、孫其君、顏佑庭、潘君侖、林亭翰、孫綻、蓋瑞、阿夫、黃恩賜到軍營裡接受為期一個月的訓練，今眾人理平頭現身記者會，分享錄影過程提到全員在拍攝節目的過程手機都是被沒收狀態，潘君侖說只要表現好會被獎勵使用手機一分鐘，「但開機就花30秒了，我原本想要打給我媽，結果她都沒接，時間到我就又把手機交回去了」。

孫其君演過不少知名電視劇。（翻攝自臉書）孫其君演過不少知名電視劇。（翻攝自臉書）

至於在節目裡有沒有想落淚時刻，眾人都直呼非常多，陶晶瑩更說錄影錄到藝人、製作團隊都要吵起來，大家凌晨5點起來，製作團隊4點就要開會，真的超級累，而且他們正中午就要跑500公尺障礙賽、跑1000公尺都直接就來很辛苦。」還有人在跑500公尺障礙時倒地，阿夫自曝因為身體乳酸堆積過多、下半身無法動彈，一度倒在地上翻滾20分鐘，後來才逐漸恢復。

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