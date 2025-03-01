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娛樂 電影

（新碟快報）兩大影后《隔壁的房間》動人飆戲合作阿莫多瓦 影史經典《阿瑪迪斯》珍藏推出

〔記者許世穎／專題報導〕西班牙名導阿莫多瓦執導生涯首部英語長片《隔壁的房間》，邀請兩大影后茱莉安摩爾及蒂妲史雲頓同台飆戲，透過兩位主角的生命故事，深刻探討友誼、生命及自我選擇的議題。錯過院線上映沒關係，電影本週正式推出藍光BD，喜歡影音收藏的影迷可以帶回家慢慢觀賞。

《隔壁的房間》集合雙影后蒂妲史雲頓（左）和茱莉安摩爾同台飆戲。（華納兄弟提供）《隔壁的房間》集合雙影后蒂妲史雲頓（左）和茱莉安摩爾同台飆戲。（華納兄弟提供）

《隔壁的房間》描述英格麗（茱莉安摩爾飾）與瑪莎（蒂妲史雲頓飾）年輕時是好朋友，曾在同一家雜誌社工作，後來她們失去聯絡，但卻在某種極端卻動人的情況下重逢，並重拾過去的友誼，但瑪莎卻因重病，打算以安樂死結束自己的生命。雖然電影提及生死、生態環境、政治等議題，但導演阿莫多瓦強調希望透過本片傳達「樂觀是對抗的最佳方式」，為觀眾帶來正能量。

《隔壁的房間》推出藍光BD。（得利影視提供）《隔壁的房間》推出藍光BD。（得利影視提供）

而本週另一部發碟焦點，則是影史經典、榮獲奧斯卡8項大獎肯定的名片《阿瑪迪斯》推出戲院版單碟UHD，並以限量鐵盒形式發行。電影帶領觀眾回到1781年的維也納，宮廷作曲家安東尼奧薩里耶利（莫瑞亞伯拉罕飾演）發現自己渴望被賜予的神聖音樂天賦，竟然為淫穢又頑皮的莫扎特（湯姆哈斯飾演）所擁有之後就打從心底嫉妒起來，他因此私底下準備採取任何必要手段來徹底摧毀莫札特。

《阿瑪迪斯》推出UHD單碟鐵盒版，還有附上精美贈品的「行家典藏戲院鐵盒版」（左）。（得利影視提供）《阿瑪迪斯》推出UHD單碟鐵盒版，還有附上精美贈品的「行家典藏戲院鐵盒版」（左）。（得利影視提供）

鐵盒版分為兩種版本，包括附上雙面海報、36頁小冊子、阿瑪迪斯服裝卡、3張歌劇藝術卡以及3張雙面幕後場景卡的「UHD單碟行家典藏戲院鐵盒版」，以及純收鐵盒的「UHD單碟戲院鐵盒版」供影迷收藏。

此外，本週新片還有先前已推出，現以「UHD單碟限定版」再發行的《我是傳奇》，這部威爾史密斯主演賣座經典最近傳出將拍攝續集，或許是續集推出前重溫的好機會。

威爾史密斯賣座經典《我是傳奇》重新發行UHD單碟限定版。（得利影視提供）威爾史密斯賣座經典《我是傳奇》重新發行UHD單碟限定版。（得利影視提供）

導演林育賢首部執導的劇情長片《六號出口》DVD精彩再現。（得利影視提供）導演林育賢首部執導的劇情長片《六號出口》DVD精彩再現。（得利影視提供）

還有導演林育賢首部執導的劇情長片《六號出口》DVD精彩再現！該片以台北西門町為背景，透過一連串少女失蹤事件為故事主軸，展現青少年不為人知的生活百態，影帝阮經天、男神彭于晏嫩樣絕對值得重溫！

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