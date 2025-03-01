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（專訪）項婕如徵經紀人 自立門戶「苦差事全扛」：後果自負

項婕如脫胎換骨，眼神中充滿自信，也大方接受肯定。（記者陳奕全攝）項婕如脫胎換骨，眼神中充滿自信，也大方接受肯定。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕項婕如自2018年出道以來，曾遭受許多批評砲火，她感到自卑、沒自信，數度懷疑是否適合演員這份工作。去年她揮別老東家，並前往法國充電3個月，希望能夠稍微停下腳步。回到台灣的她如今脫胎換骨，現在眼神中多了份自信，「我不是天才型的選手，很感謝被肯定和看見，會更加堅定我該走的路。」

項婕如在電影《夜校女生》中飾演的敏敏，表面上雖然是小綠綠學霸，內心卻深藏著脆弱與自我懷疑。過去的項婕如也是如此，不過最近的她突破了「七年魔咒」，出道7年找到了方法克服沒自信，連合作的化妝師都直言她變了很多，被問到轉變的契機為何？項婕如稱前兩年經歷了低潮，情緒壓力大連身體都亮紅燈，加上去年1月與柴智屏的「群星瑞智」合約到期出走，成為自己的經紀人之後，被迫成長。

項婕如獲得記者大讚配合度高、受訪又有備而來，連服裝都自己特別準備，而不是穿單純的電影T恤宣傳。（記者陳奕全攝）項婕如獲得記者大讚配合度高、受訪又有備而來，連服裝都自己特別準備，而不是穿單純的電影T恤宣傳。（記者陳奕全攝）

「以前在大樹下會有人幫你遮風避雨，很多事情會告訴你要怎麼做，現在我自己要做決定並且承擔後果，我發現我其實是會害怕的。」項婕如不諱言當自己的經紀人很辛苦，談酬勞、發通告等苦差事全都得自己來，有時候回訊息又怕說錯話或者太晚回，如今她也不排除再與經紀公司合作。她也意識到，這7年密集的工作，卻發現連私下的興趣都是為了工作量身訂做，上健身房運動、保養身體，全都是為了上鏡頭好看，讓她驚呼：「天啊！我的人生怎麼只有工作！」

項婕如隱瞞沒有經紀人長達1年，現階段請朋友擔任助理陪跑行程。（記者陳奕全攝）項婕如隱瞞沒有經紀人長達1年，現階段請朋友擔任助理陪跑行程。（記者陳奕全攝）

去年她以電影《愛的噩夢》獲得台北電影獎最佳女主角提名，達到人生中的「小里程碑」後，項婕如到巴黎LONG STAY 3個月，這是身為經紀人的她給自己的充電假。在這個文化之都，她被表演者的能量所感染，聽不懂語言也能忍不住泛淚，卻也意識到法國競爭激烈，收入也不一定穩定，更加珍惜在台灣的工作機會，「我好感恩、好珍惜，我現在有戲可以拍、可以宣傳，可以被看見，在法國要非常非常努力，全部都要天時地利人和。」

雖然官方Threads因故無法再使用，不過項婕如仍知悉《愛的噩夢》在網上掀起熱烈討論。（記者陳奕全攝）雖然官方Threads因故無法再使用，不過項婕如仍知悉《愛的噩夢》在網上掀起熱烈討論。（記者陳奕全攝）

項婕如認為，內心的成就感是讓她繼續當演員的動力，而不是僅靠收入去衡量，「我發現同一件事情做很久，會忘記自己累積了多少技能，忘記自己在這個領域也耕耘了很多」，其實在不知不覺中也累積了許多經驗值。就像去年她演的電影《愛的噩夢》，突然在網路上引發討論，甚至登上Netflix的排行榜，項婕如十分驕傲且開心，「我參與的片被看見了！」

現在的她是真的對爬山、滑雪及巴西柔術有興趣才去享受，從運動中挑戰身體的極限，除了成功建立自信心外，項婕如直言「發自內心覺得比過去的自己又更進步一點」。《夜校女生》現在熱映中。

場地提供：誇張古懂咖啡店

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