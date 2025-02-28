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林佑星婚禮同框舊愛王瞳！小18歲嫩妻「全程目睹出手了」

林佑星（左）在陳志強與曾智希的婚禮巧遇王瞳（右）。（翻攝自臉書）林佑星（左）在陳志強與曾智希的婚禮巧遇王瞳（右）。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲林佑星昨（27日）出席陳志強和曾智希位在台北萬豪的浪漫婚宴，豈料同場卻撞見王瞳、林韋君2任前女友，小18歲的嫩妻小妏在目睹這一幕後，最終也忍不住出手動作。

陳志強和曾智希結婚2年半後，昨終圓夢在台北萬豪席開53桌補辦浪漫婚宴，好人緣的他們讓半個演藝圈都現身祝福、共襄盛舉，本土劇演員林佑星也偕同愛妻小妏盛裝出席。有趣的是，林佑星同場更遇見舊愛王瞳，兩人交情甚篤眾所皆知，即使偶遇也不會尷尬，雙方皆大器打招呼。

然而，林佑星愛妻小妏在旁目睹這一切後絲毫不避諱，言行舉止反而呈現落落大方，甚至出手為難得的一刻拍照留念，相當大度。不僅如此，林佑星同時也遇見另名前女友林韋君，不過兩人僅有打招呼並未同框合影，3人可謂是最佳前任的典範。

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