李維維「怕嫁不出去」婉拒當伴娘！新郎陳志強笑虧：妳又沒差

曾智希（右）與陳志強婚禮。（記者潘少棠攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳志強和曾智希結婚2年半，昨（27日）補辦婚禮，席開53桌，諸多演藝圈好友獻身祝福。值得注意的是，與陳志強是「13年好友」的女星李維維表示，原本有受邀擔任伴娘，不過，自己過去曾當過3次，擔心會嫁不出去，於是婉拒。

李維維婉拒當此次婚禮伴娘。（翻攝自IG）

平時身著休閒的李維維，為了好友的婚禮盛裝打扮，她指出，原本被陳志強邀請自己當伴娘，不過，她先前已當過3次，擔憂自己會嫁不出去，只好婉拒。對此，陳志強虧她說，「妳又沒差」，堅持要她獻出人生第四次伴娘的機會，可見兩人的好交情。

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昨日的婚禮最終伴娘找來「勇兔」林筳諭、王宇婕、林萱瑜，伴郎則是謝承均、張天霖等人，陳志強不避諱伴郎、伴娘是已婚身份。林萱瑜去年與「Junior」韓宜邦登記結婚，她坦言，連續參加兩場婚禮，曾有懶得辦婚禮的念頭。謝承均認證夫妻倆很相愛，他說：「智希從認識到現在，永遠把阿強當偶像仰望。」只是張天霖身旁不見孕妻洪小鈴，他解釋，擔心「喜沖喜」。

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