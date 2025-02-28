歌手凱蒂佩芮攜手「地表最強小三」一起搭火箭上太空

歌手凱蒂佩芮將成為第一個進入宇宙的流行音樂歌手。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕這是真的！美國億萬富豪貝佐斯旗下航太公司「藍源」今年春天將執行載人飛行任務，而且機組人員全是女性，上太空的成員包括歌手凱蒂佩芮以及「地表最強小三」，這也是第一次有流行歌手要進入太空。

亞馬遜創辦人貝佐斯（右）和「地表最強小三」桑切斯。（翻攝自IG）

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凱蒂佩芮將與貝佐斯的未婚妻桑切斯、哥倫比亞廣播公司節目《CBS晨間》共同主持人蓋瑞金一起展開宇宙之旅。其中桑切斯是貝佐斯的小三，她也是前福斯新聞台主播，貝佐斯2019年被前妻史考特發現出軌，這位「地表最強小三」就是桑切斯，而她也在2023年被扶正，成為貝佐斯的未婚妻。

歌手凱蒂派芮將搭乘新謝波德號火箭出發，完成首次由全女性組成的宇宙旅行。（翻攝自IG）

此次宇宙旅行的6人團隊全由女性組成，她們將搭乘新謝波德號火箭出發，登上太空船的乘客們將體驗幾分鐘的微重力環境，接著透過降落傘回到地球，預計降落在西德州沙漠。

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