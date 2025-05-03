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汪小菲二婚掀駭浪！馬筱梅爆「昔出軌還叫床」 舊愛參戰13字開撕

汪小菲（右）新婚婚禮在即，馬筱梅（左）卻遭前夫指控婚內出軌。（翻攝自微博）汪小菲（右）新婚婚禮在即，馬筱梅（左）卻遭前夫指控婚內出軌。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛前夫汪小菲即將在本月補辦婚禮，不過現任妻子「Mandy」馬筱梅近期卻被輿論推至風口浪尖上，連日來遭前夫Robert公開指控，「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」。然而，正當外界議論紛紛之際，汪小菲舊愛張穎穎也在湊熱鬧看八卦，甚至以13字冷嘲熱諷道，「真是天道好輪迴，蒼天饒過誰啊！」

相關新聞：Mandy表態了！汪小菲婚禮前爆風波 無聲反擊「婚內出軌」

Mandy和汪小菲將在本月補辦婚禮，沒想到步入禮堂前突遭前夫Robert指控當年婚內出軌，「帶男人回家」、「叫床叫得超大聲」，前夫聲稱被前一段婚姻「淨身出戶」，更形容自己有如被絞殺。風波未平，汪小菲舊愛張穎穎也來湊熱鬧，發文暗諷「天道好輪迴，蒼天饒過誰啊！」更刻意指出過往許多小事都能上熱搜，如今這般驚人指控卻無聲無息，藉此影射Mandy「花錢壓新聞」。

張穎穎（左）不討張蘭（右）歡心，導致與汪小菲的戀情告吹。（組合照，翻攝自微博）張穎穎（左）不討張蘭（右）歡心，導致與汪小菲的戀情告吹。（組合照，翻攝自微博）

事實上，汪小菲因母親張蘭不喜歡張穎穎，導致這段一度論及婚嫁的戀情曲終人散，如今迎來人生第2段婚姻，婚禮尚未舉行便節外生枝爆出不少風波，不僅殺出妻子Mandy的前夫Robert這個程咬金，舊愛張穎穎的冷箭更讓整起事件添上一層「報應說」的戲劇性，昔日戀情、現任婚姻與輿論攻防交織，情節猶如灑狗血的八點檔令外界目不暇給。

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