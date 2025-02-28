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「囧男孩」潘親御首登柏林！送「宜蘭名產」給國際影人

潘親御演出的電影《河鰻》登上柏林影展。（小間影藝提供）潘親御演出的電影《河鰻》登上柏林影展。（小間影藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「囧男孩」潘親御日前以電影《河鰻》登上柏林影展，他坦言相當興奮，「這是我第一次的歐洲行，沒想到第一次的歐洲行，就獻給了如此盛大的柏林影展！」在這趟旅程中，除了大啖美食德國豬腳、烤雞外，也參訪了各大歷史景點像是柏林圍牆、柏林大教堂等，讓他收穫滿滿。

潘親御首次到柏林，與路邊可愛雪人合影。（小間影藝提供）潘親御首次到柏林，與路邊可愛雪人合影。（小間影藝提供）

他表示看到了人生中第一場雪，當下就像小孩子一樣，還因此不自覺闖進墓園。潘親御回憶闖進墓園的情況，是因為被裡頭厚厚的的雪堆吸引目光，當然為了不要驚擾到墓園的「好朋友們」，他還有特別先打了招呼，才比較放心投入在武術的世界，強調，「我有先說了自己的目的後，才跳進雪堆裡打滾」。

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從小學習武術的潘親御，在當下打武術拍影片紀錄，感性表示：「當下就是一個感覺想做這件事，雪給我的感覺就像是喚起了我的童貞，彷彿回到了小時候練武術的時候，很自然很美好！」

這次跟隨電影《河鰻》抵達柏林，潘親御透露，自己帶了宜蘭的雪花餅以及各種名產與世界各國參展團隊分享，他說：「印象深刻《河鰻》首映會那天，柏林影展總監Tricia Tuttle收到的當下非常驚喜，接著還和知名華裔監製郭曉慶（Anita Gou）、王思靜等資深影人碰面交流電影，很希望未來都有合作的機會！這趟旅程也讓我深感世界非常大，自己很渺小。」也再次謝謝電影《河鰻》團隊的照顧。

潘親御在柏林影展大展國民外交，與全球各地的影人們合影。（小間影藝提供）潘親御在柏林影展大展國民外交，與全球各地的影人們合影。（小間影藝提供）

電影《河鰻》以社子島為背景，講述一名年輕男子與神秘女子相遇的故事，潘親御片中與男主角張佑亮個性相呼應，潘親御透露：「雖然我從小就跟男主角是很好的鄰居朋友，但心境卻完全相反。」對於《河鰻》在柏林影展世界首映座無虛席、大獲好評，潘親御也分享：「看到台下大多都是陌生的外國臉孔，剛開始還有一些忐忑，但滿特別的是他們都很樂意討論與分享自己的想法，覺得超感動！」

除此之外，熱播台劇《死了一個娛樂女記者》裡也見得到潘親御精彩演出，片中飾演一名因為爸爸被陷害，希望能有人跳脫出來主持公道的抗議者，與女主角林予晞展開肢體拉扯的激烈衝突戲，意外使得他備受關注，潘親御分享與林予晞對戲過程，「我們默契滿好的，只有稍微走戲一下，導演覺得沒什麼問題，很快就完成演出。」而他也曝林予晞私下暖舉：「她在現場會關心每個與她演出的演員們，就像姐姐一樣，會感受到她的溫暖。」

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