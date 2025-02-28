死因仍未確定！金哈克曼已去世一段時間 無一氧化碳洩漏跡象

奧斯卡影帝金哈克曼突傳死訊，享耆壽95歲。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕95歲的奧斯卡影帝金哈克曼昨（27）驚傳離世，離奇的是，63歲鋼琴家太太貝琪荒川和一隻愛犬也一同陳屍於新墨西哥州的住處，根據八卦媒體《TMZ》報導，家屬懷疑死因可能是一氧化碳中毒。不過《CNN》報導則指出，警方指出，沒有發現一氧化碳或天然氣洩漏的跡象。

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《CNN》報導指出，金哈克曼夫妻的死亡原因尚未確定，根據初步驗屍報告和官方說法，兩人身上沒有外部創傷，且沒有立即發現他殺跡象，同時也沒有發現一氧化碳或天然氣洩漏的跡象，且夫婦倆的遺體在家中不同房間被發現，荒川身旁散落著藥丸。

根據《CNN》旗下《KOAT》電視台獲得的治安官辦公室搜索令聲明指出，當地時間26日下午2點前，維修人員在哈克曼家中發現了兩人的遺體，報案電話（911）通話記錄顯示，報案人無法進入屋內，但透過窗戶看到兩名失去意識的人。「不，他們真的一動也不動。趕快派人過來！」報案人在電話中說道。

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警方接獲報案後趕到現場，發現荒川倒在浴室地板上，旁邊有一個橘色的處方藥瓶，地上散落著藥丸。調查報告記載，荒川的遺體「顯示明顯的死亡跡象，包括屍體腐敗、臉部腫脹，以及雙手雙腳的乾屍化現象。」

金哈克曼的遺體隨後在廚房附近的地板上被發現，狀況與荒川相似。遺體旁邊有一根拐杖和一副太陽眼鏡。副警長懷疑他是突然倒下的。此外，一隻德國牧羊犬被發現在浴室的衣櫃內死亡，現場還有另外兩隻健康的狗。

聖塔菲郡警長門多薩27日對記者表示，這對夫妻已經去世了一段時間。維修人員也向警方表示，他們已經有兩週沒有聯繫到屋主了。

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