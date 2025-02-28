影帝金哈克曼震撼離世 夫妻與愛犬陳屍家中 享耆壽95歲

金哈克曼於2003年獲頒金球獎終身成就獎，隔年演出電影《全民亂投》後就息影。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕已息影的95歲奧斯卡影帝金哈克曼昨傳出和63歲的鋼琴家太太貝琪荒川於當地時間26日下午在新墨西哥州聖塔菲的家中去世，聖塔菲警長門多薩的辦公室在27日凌晨向《綜藝》確認兩人死訊，並表示目前沒有顯示有不法行為的跡象，但警長辦公室尚未提供死因。

金哈克曼（右）和相差32歲的妻子貝琪荒川結婚34年，兩人昨一同傳出死訊。（美聯社）

金哈克曼於1972年以《霹靂神探》榮獲奧斯卡影帝，1993年再以《殺無赦》拿下奧斯卡最佳男配角，是20世紀最偉大的演員之一，雖然沒有傳統的電影明星外貌，但身材高挑、討喜的他擁有一種迷人的優雅和輕鬆的幽默感，以及驚人的戲路廣度，為人熟知的作品包括在《超人》系列飾演反派雷克斯路瑟，還有《赤色風暴》、《全民公敵》、《失控的陪審團》等片。

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金哈克曼曾以《霹靂神探》榮獲奧斯卡影帝，該片擁有教科書等級的動作場面。（資料照）金哈克曼於1993年以《殺無赦》榮獲奧斯卡最佳男配角。（美聯社）

2004年金哈克曼演出《全民亂投》後，就再無影視作品，直到2008年接受路透專訪才透露已默默退休，「我雖然沒有召開記者會宣布，但我確實已經退休了，已經不再演戲了。」

根據外媒報導指出，警長的副手們造訪了金哈克曼夫妻的住所，兩人於1991年結婚，這對夫妻與他們的愛犬一同被發現在自家住所內離世，警長受訪時表示：「目前我們正在進行初步的死亡調查，並等待搜查令的批准。」並保證：「目前沒有任何立即的危險。」

蜜雪兒雀柏格曾在影集《花邊教主》飾演反派喬治娜，昨突傳死訊，享年39歲。（法新社）

★《花邊教主》反派「喬治娜」猝逝 蜜雪兒雀柏格享年39歲

昨傳出死訊的還有在經典美劇《花邊教主》飾演反派「喬治娜」的女星蜜雪兒雀柏格，於26日上午在紐約的公寓中去世，年僅39歲。

根據外媒報導，當天上午蜜雪兒被媽媽發現倒在紐約家中，警方獲報後迅速趕到現場，初步調查並未發現任何可疑跡象，死因仍需驗屍和法醫鑒定進一步確認。

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