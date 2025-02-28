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娛樂 最新消息

許孟哲「被刀砍25秒才死」 遭嫌太拖戲慘換角

許孟哲在《火車來去》戲裡為了鍾承翰充當臨演，因太拖戲慘遭換角。（公視台語台、華視提供）許孟哲在《火車來去》戲裡為了鍾承翰充當臨演，因太拖戲慘遭換角。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許孟哲和安心亞在台語劇《火車來去》中，為了兒時玩伴鍾承翰當戲劇副導客串角色，除了安心亞當替身，許孟哲也充當臨演，只是他臨演被刀殺了後還演了長達25秒才死，最後因為太拖戲慘遭換角，是這齣戲笑點之一，令觀眾印象深刻。

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戲外，許孟哲分享拍攝過程，表示當下導演只有下達一個指令，「拖一下，不要那麼快死」，他才會繞來繞去，營造一個「到底是要不要死」的感覺，最後又覺得必須要一個華麗Ending，才會有劇中在死之前還做一個前滾翻的動作，他大笑表示：「那一刻連自己都覺得太超過可能真的會被導演喊卡，所以就躺下了。」

許孟哲也分享曾拍跟流氓嗆聲戲的時候，被臨演的浮誇表演搞到笑場的經歷。回憶當時拍攝情形，他表示：「當時對方聽我們每一句話都有一個很誇張的表情或是動作，很難不注意到他，後來拍了幾個鏡頭都因為內心一直在憋笑，嗆聲的情緒不夠，才跟導演說能不能把那個小弟調到後面一點，不然真的太搶戲了。」

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