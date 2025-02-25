安心亞吊鋼絲被刁難！當紅女星擺架子「要求重拍」畫面曝光

安心亞（左）在《火車來去》被徐千京刁難。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾承翰在華視、公視台語台《火車來去》帶劇組返鄉拍戲，對他有好感的當紅女星徐千京因為吃醋，刻意在片場刁難擔任她替身的安心亞，不斷要求安心亞吊著鋼絲上下來回重新拍攝同一個鏡頭，讓所有人都替她捏把冷汗。此段劇情，讓網友們紛紛留言：「以前的藝人有這麼大牌嗎」、「讓替身來回吊來吊去，擺明就是整人吧！」也讓不少觀眾對於女明星跟星媽擺架子欺負劇組人員的態度氣得牙癢癢的，因而對後續發展更加期待。

安心亞（左）在《火車來去》與鍾承翰（右）有不少對手戲。（華視、公視台語台提供）

安心亞劇中為了不讓鍾承翰為難，也為了可以順利完成電影拍攝，向許孟哲提議當她的「假男友」。一場戲裡戲外的角力戰，掀起三角戀情的高潮戲，面對女星徐千京的刁難與錯綜複雜的情感糾葛，鍾承翰究竟該如何抉擇？是堅守導演夢想，還是捍衛青梅竹馬的情誼？電影能否順利完成，仍充滿未知變數，劇情走向更加撲朔迷離。

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安心亞在《火車來去》吊剛絲被刁難。（華視、公視台語台提供）

安心亞（右）在《火車來去》為了不讓鍾承翰為難，向許孟哲（左）提議當她的「假男友」。（華視、公視台語台提供）

《火車來去》本週播出的劇情中，當紅女星徐千京成為鍾承翰的貴人，想幫助他離導演夢更近一步。戲外，安心亞、張育綺、石知田都曾遇到改變他們人生的貴人，讓他們在迷茫時找到方向。安心亞笑說：「真的很感謝李岳峰導演的信任。」因之前《牛車來去》挑戰從年輕演到老的角色，自己的演技能夠有更大的發揮空間，獲得金鐘獎的入圍肯定，讓她更勇於挑戰。

此次合作，安心亞坦言，《火車來去》的角色與以往不同，無論語氣、舉止或思想都很具備挑戰性，也是透過與導演一次一次的討論，才逐步塑造出更生動的文秀。張育綺毅然辭去穩定工作，只為追逐演員夢，離職時寫下「我要去追求夢想！」前公司老闆不但沒嘲笑，還全力支持，甚至包場觀看她的劇團演出，讓她在演員路上更有信心。

徐千京在《火車來去》飾演女明星「玉霞」。（華視、公視台語台提供）

鍾承翰回憶模特兒時期，曾遇貴人賞識並推薦參與品牌選拔，讓他能踏上精品秀舞台，累積寶貴經驗。鍾承翰回憶：「他曾對我說，一定可以做到，不要懷疑自己。」鍾承翰感謝這段經歷，讓他在模特兒生涯中學習許多，也開啟了更多可能性。

石知田原本走的是土木工程之路，直到知道選角指導錢小琍發掘他、鼓勵他，讓他走上演員之路，石知田感慨道：「她的信任，讓我願意堅持這條路。」後來，錢小琍病重，他最後一次透過電話向她道別，淚水潸然，哭到安全帽都被淚水浸濕。儘管她已離世，但當初那份無條件的信任與鼓勵，仍然深深影響著他，支撐著他在演員這條路上勇敢前行。

石知田在《火車來去》飾演鍾承翰的弟弟。（華視、公視台語台提供）

石知田在《火車來去》飾演鍾承翰的弟弟。（華視、公視台語台提供）

在《火車來去》中，徐千京和其母親劉曉憶為劇組添了不少麻煩，讓拍攝進度卡關，最後鍾承翰與侯彥西還在夜晚舉杯消愁，戲外的演員們，同樣有各自的舒壓方式，幫助自己調適情緒。許孟哲選擇「揮汗解憂」熱衷於在冰場上馳騁：「當我專注在冰上曲棍球比賽上時，所有煩惱都會自然而然消失。」安心亞則用舞蹈、念經，或透過遊戲和音樂來轉移注意力，讓自己重新充滿能量，把壞心情徹底甩開。

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許孟哲在《火車來去》暗戀安心亞。（華視、公視台語台提供）

鍾承翰表示：「運動時能暫時忘記煩惱，聽著音樂，感覺自在又舒服。」運動不僅能讓身體更健康，也能幫助他釋放壓力、調整心情。石知田則分享，最溫暖的療癒來自他的貓咪旺旺：「有時候心情低落時，看著牠，陪著牠，雖然牠不愛被抱，但我幫牠梳毛或摸摸牠，心情就會平靜下來。」此外，他還會透過彈吉他、畫畫、看書，甚至是打泰拳或跳舞來紓壓，讓自己從情緒的漩渦中釋放出來。

《火車來去》每週日晚間8點在公視台語台、10點於華視播出，11點於中華電信MOD、 Hami Video影劇館Plus、Line TV同步上架。

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