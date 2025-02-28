樂天韓援不只廉世彬！預告還有王牌 網瘋猜是「這女神」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿26日官宣第一位外援名單，正是擁有「啦啦隊女王」稱號的起亞虎隊長廉世彬，球團還特別強調，後續會有更精彩的陣容釋出，引起粉絲瘋查線索，點名多位女孩。



廉世彬（左）加盟樂天女孩，網瘋猜下一個是河智苑。（翻攝自IG）

樂天球團日前公布，第一位韓援啦啦隊廉世彬，還特別表示，會有更精彩的陣容釋出，引起粉絲開始尋找線索。此外，官網釋出的影片中，一句「她們從首爾來的」成為關鍵，讓不少網友認為，指的就是韓職KBO啦啦隊女神河智苑，因為她先前疑似現蹤於台灣，且現居首爾，種種跡象都與線索相符！

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據了解，河智苑現年22歲，身高166公分，擁有一雙結實蜜大腿是她的招牌，目前IG擁有44萬粉絲，出生於京畿道，現居首爾，2018年在韓職LG雙子隊開啟啦啦隊生涯，2023年加入韓華鷹。

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不僅如此，有不少網友也點名，YTR「韓國女生 Judy」旗下的南韓啦啦隊成員李素泳與朴恩惠有可能加入樂天，就連這次2025 WBCQ資格賽加入「Classic Stars」來台應援的全恩菲也被敲網來台發展。

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