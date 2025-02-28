晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

樂天韓援不只廉世彬！預告還有王牌 網瘋猜是「這女神」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職樂天桃猿26日官宣第一位外援名單，正是擁有「啦啦隊女王」稱號的起亞虎隊長廉世彬，球團還特別強調，後續會有更精彩的陣容釋出，引起粉絲瘋查線索，點名多位女孩。

廉世彬（左）加盟樂天女孩，網瘋猜下一個是河智苑。（翻攝自IG）廉世彬（左）加盟樂天女孩，網瘋猜下一個是河智苑。（翻攝自IG）

樂天球團日前公布，第一位韓援啦啦隊廉世彬，還特別表示，會有更精彩的陣容釋出，引起粉絲開始尋找線索。此外，官網釋出的影片中，一句她們從首爾來的」成為關鍵，讓不少網友認為，指的就是韓職KBO啦啦隊女神河智苑，因為她先前疑似現蹤於台灣，且現居首爾，種種跡象都與線索相符！

據了解，河智苑現年22歲，身高166公分，擁有一雙結實蜜大腿是她的招牌，目前IG擁有44萬粉絲，出生於京畿道，現居首爾，2018年在韓職LG雙子隊開啟啦啦隊生涯，2023年加入韓華鷹。

相關新聞：孩子才做選擇 韓援女王樂天桃猿全想要

不僅如此，有不少網友也點名，YTR「韓國女生 Judy」旗下的南韓啦啦隊成員李素泳與朴恩惠有可能加入樂天，就連這次2025 WBCQ資格賽加入「Classic Stars」來台應援的全恩菲也被敲網來台發展。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中