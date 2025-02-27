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娛樂 日韓

孩子才做選擇 韓援女王樂天桃猿全想要

樂天桃猿昨（26）宣布廉世斌將於新賽季正式加入Rakuten Girls。（翻攝自IG）樂天桃猿昨（26）宣布廉世斌將於新賽季正式加入Rakuten Girls。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕職棒樂天桃猿附屬啦啦隊Rakuten Girls加入新血，2025年韓國新一代「啦啦隊女王」廉世斌正式加盟之外，外傳樂天桃猿還想把韓援啦啦隊全熙媛、河智苑、禹洙漢全都拉攏來台應援。

河智苑（左起）、禹洙漢、全熙媛都是樂天桃猿想網羅進Rakuten Girls的對象。（本報合成圖，翻攝自IG）河智苑（左起）、禹洙漢、全熙媛都是樂天桃猿想網羅進Rakuten Girls的對象。（本報合成圖，翻攝自IG）

樂天桃猿昨（26）宣布廉世斌將於新賽季正式加入Rakuten Girls，也預計廉世斌能展現無限個人魅力，以甜美笑容、活力應援讓球迷紛紛進場跟她一起為球隊加油。

相關新聞：「仁川女神」金渡娥 驚吐台韓啦啦隊薪水相差20倍

韓華鷹棒球隊啦啦隊河智苑容貌甜美，是樂天桃猿積極爭取對象。（翻攝自IG）韓華鷹棒球隊啦啦隊河智苑容貌甜美，是樂天桃猿積極爭取對象。（翻攝自IG）

除此之外，外傳桃猿樂天野心不止於此，就連韓國啦啦隊女王第二名的全熙媛、韓華鷹棒球隊啦啦隊河智苑、禹洙漢都是樂天桃猿相中的目標。由於先前「仁川女神」金渡娥曾在節目上透露，啦啦隊女孩來台灣工作可以接商業演出，因此收入比在韓國當啦啦隊援高出20倍，因此是否會加入其他韓援女孩，就等3月初陸續公布囉！

禹洙漢甜美中不失性感，台灣球迷一定會喜歡這樣的啦啦隊女孩。（翻攝自IG）禹洙漢甜美中不失性感，台灣球迷一定會喜歡這樣的啦啦隊女孩。（翻攝自IG）

韓國啦啦隊女王第二名的全熙媛也是樂天桃猿積極爭取台來的對象。（翻攝自IG）韓國啦啦隊女王第二名的全熙媛也是樂天桃猿積極爭取台來的對象。（翻攝自IG）

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