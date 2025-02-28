晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大愛《生日快樂》替癌友圓夢 五月天驚喜露面鼓勵

大愛劇《生日快樂》播出後收視節節飆升。（大愛提供）大愛劇《生日快樂》播出後收視節節飆升。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生日快樂》播出後收視節節飆升，劇情講述花蓮慈濟醫院的安寧病房裡，醫護群與病患之間的真實故事，幫病患圓夢也是醫護群的服務之一，所以又有「心蓮旅行社」的美名，沒想到戲劇播出第二天，真實生活中就展開一場圓夢行動，而且邀請的圓夢大使是天團五月天。

相關新聞：張翰喪母缺席新戲宣傳 游君萍曝孕前憂鬱苦熬7個月

懿興觀看五月天祝福影片。（大愛提供）懿興觀看五月天祝福影片。（大愛提供）

五月天人在澳洲的25週年巡迴演唱會一結束，立刻錄製祝福影片給懿興。五月天感謝懿興一直以來的支持，知道他勇敢的接受治療，在做標靶治療時還加入手語演繹，「把愛跟善良傳遞給更多人，這樣的精神讓五月天敬佩」，五月天相信每個人的心中都有一雙「隱形的翅膀」，無論人生遇到什麼挫折，都要記得五月天的音樂會一直陪伴。心蓮團隊相約到床邊陪懿興、他的爸媽、志工與親友一起觀看影片，懿興用僅能活動的右手，比出「加油」、「OK」等手勢謝謝大家，他媽媽更是感動流淚。

相關新聞：張震母病逝「電子訃聞」 曝光 張翰忍痛現身新戲首映

《生日快樂》郭文頤（大文）飾演「青純」護理師。（大愛提供）《生日快樂》郭文頤（大文）飾演「青純」護理師。（大愛提供）

37歲的懿興三年前被診斷腦部罹患星狀細胞瘤，今年1月18日，懿興父母推著坐輪椅的他參加偶像五月天在花蓮的「Just Love It！一路向東」演唱會，懿興的體力不斷衰退，心蓮病房團隊依懿興和父母的意願，為他舉辦生前告別式，統整規劃設計成他最喜歡的音樂會形式。

《生日快樂》劇中由郭文頤（大文）飾演的「青純」護理師，原型角色在數十年的歷練後，如今也成為護理長，特別把過程記錄下來，在臉書跟大家分享「心蓮旅行社」團隊能完成圓夢之旅，又再次增添持續下去的動力，也是醫護團隊做安寧的價值所在。大愛劇《生日快樂》就是把在心蓮病房中的患者，在人生最後一哩路上所想要的「道謝、道愛、道別」個中的喜怒哀樂、酸甜苦辣，真實呈現在戲劇中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中