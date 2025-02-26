張翰喪母缺席新戲宣傳 游君萍曝孕前憂鬱苦熬7個月

游君萍南下參加《生日快樂》高雄讀書會宣傳。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生日快樂》今（26）南下參加高雄讀書會宣傳，有粉絲記得游君萍曾飾演越南看護，「以為可愛的君萍是越南美女，腔調學得維妙維肖」。原本張翰要一起南下高雄宣傳新戲，因為媽媽往生臨時取消，不過他還是主動提出希望能用錄影的方式跟所有觀眾分享，「劇本給了很大的衝突跟感動，雖然有很多安寧病房的人來來去去，但是也有很多歡樂」。

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張翰因為媽媽往生，臨時取消南下高雄宣傳新戲。（資料照，記者胡舜翔攝）

張翰在劇中飾演醫師「王英偉主任」，原型角色反倒真的跟游君萍一起出席宣傳，也特別告訴大家東臺灣第一間安寧病房為什麼取名為「心蓮病房」，因為就像蓮花出淤泥而不染，「病人身體很多不健康，但心跟靈都能繼續成長。」

游君萍先生特別陪她南下做宣傳，還開玩笑小小抱怨先生比較少看她的戲，但讓她覺得感動的是「兒子看到電視第一集播出會叫『媽媽』，我覺得好可愛哦」。游君萍回想開拍前兩個月兒子才剛出生「充滿喜樂的心情，人卻是在不是愉快開心的病房裡拍戲」，感覺超級衝突，拍完戲之後，也對劇名《生日快樂》有更深的理解，「生日快樂是新生的祝福，到下一個旅程開始也是新生之日。」全劇21集，宣傳當天播出第六集，她說目前看到的劇情都是開心的，不過隨著愈後面愈多離別，心情會跟著起伏跌宕。

游君萍孕前憂鬱期間，轉移目標做裱花蛋糕。（大愛提供）

游君萍去年三月在臉書中寫出，「懷孕前的那一年我得了憂鬱症，將近7個月的時間。」她很有病識感的說，「我知道這次是什麼原因導致的，心裡的檻我跨出去一半了，也轉移目標開始做裱花蛋糕了」。拍了《生日快樂》她說，「許多起心動念都是來自內心的愛，臨終照護的陪伴跟傾聽，帶我們看見生命不同的光」。了解護理師討論病人狀況，一心想讓病人舒服度過每一天，「真心敬佩祟拜，很高興能演出其中之一」。

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