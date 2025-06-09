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劉品言閃婚懷孕 Sweety驚人共同點「都嫁男團偶像」

劉品言無預警宣布結婚懷孕，老公是小她3歲的男星連晨翔。（翻攝自臉書）劉品言無預警宣布結婚懷孕，老公是小她3歲的男星連晨翔。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕36歲女星劉品言今（9）日無預警在社群宣布結婚並懷孕，老公正是小她3歲的男星連晨翔，喜訊一出震撼演藝圈。兩人緣起於2022年合作戴愛玲MV《不想聽見的歌》而認識，後來在影集《舊金山美容院》中飾演青梅竹馬，如今正式從戲裡走到戲外，並即將迎接第一個寶寶。

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劉品言在社群平台寫下：「謝謝連晨翔，謝謝我們的小孩，謝謝世界贈與我的平凡與不平凡，請用守護的心祝福我們。」據了解，兩人婚宴暫時不辦，因為預產期落在年底，目前已全心投入迎接新生命的準備。這段戀情過去毫無曝光，認愛當天直接宣布婚訊與懷孕，保密到家。

劉品言、曾之喬2003年以14歲之齡組成女子雙人團體Sweety。（翻攝自YouTube）劉品言、曾之喬2003年以14歲之齡組成女子雙人團體Sweety。（翻攝自YouTube）

消息一出，也讓人聯想到她昔日「Sweety」團員曾之喬。兩人2003年以14歲之齡組成女子雙人團體Sweety，是當年最年輕的少女偶像組合，出道後跨足影視歌三棲，人氣火紅。如今出道已滿22年，兩人不僅都升格成為人妻，也都晉升新手媽媽。

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曾之喬歷經十年低調戀愛，最終情歸辰亦儒。（翻攝自臉書）曾之喬歷經十年低調戀愛，最終情歸辰亦儒。（翻攝自臉書）

令人玩味的是，Sweety成員在婚姻選擇上也展現驚人默契。曾之喬2009年與大她8歲的「飛輪海」成員辰亦儒因戲結緣，歷經十年低調戀愛後，於2020年農曆小年夜閃電宣布結婚，去年更公布懷孕消息，感情始終穩定。如今劉品言也步上「嫁給男團成員」的幸福路線，老公連晨翔為SpeXial成員，擁有181公分高挑身材與偶像顏值，讓劉品言笑說，最初真的就是「顏值入坑」，劉品言同樣在無預警的情況下公布婚訊，戀情神隱程度不輸隊友。

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