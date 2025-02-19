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娛樂 最新消息

張震母病逝「電子訃聞」 曝光 張翰忍痛現身新戲首映

張震母親病逝，享壽80歲。（資料照，記者胡舜翔攝）張震母親病逝，享壽80歲。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金馬影帝張震的母親傳出2月11日病逝，享壽80歲。哥哥張翰昨（18日）如期出席新戲《生日快樂》記者會，當時還大方談論生死議題，孰料內心忍著喪母之痛。

張翰、張震兩兄弟電子訃聞寫下「我們摯愛的母親　趙欣然女士　於民國114年2 月11日安詳走完80年的人生旅程，留下我們永恆且美好的回憶。 我們將於民國114年3月5日星期三於台北市懷愛館景行樓1樓至忠 2廳舉辦追思告別奠禮。敬邀至親好友與我們一同緬懷追憶，全體家眷向您獻上最深的敬意。」

張翰（左一）昨照常現身大愛新戲《生日快樂》首映。（記者陳奕全攝）張翰（左一）昨照常現身大愛新戲《生日快樂》首映。（記者陳奕全攝）

張翰昨照常現身大愛新戲《生日快樂》首映，經紀人表示因工作早早排定，還是決定出席。張翰也透過經紀人表示「感謝大家的關心與慰問。懇請認識母親的朋友為她送上祝福，也請體諒我們的心情，讓家人能有更多時間陪伴母親並沉澱心情。若造成任何不便，敬請見諒。」

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