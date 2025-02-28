小優挨轟圈內大嘴巴 馬國賢揭她個性緩頰：非犯滔天大錯

馬國賢昨出席餐敘，替好友小優爭議緩頰。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小優日前被爆造謠胡瓜與女星宋羽葤緋聞，慘遭吳宗憲解約，昔日圈內好友上節目抱怨她大嘴巴的畫面也接連被翻出，還與之前的閨蜜玥熹（原藝名夏乙薇）鬧翻，而男星馬國賢與小優、玥熹都是好友，昨出席餐敘被問及小優一事面露尷尬表示：「她不是犯了什麼滔天大錯，事情不需要演變這樣。」認為小優確實很粗線條，但演藝圈以和為貴最重要。

馬國賢最近專心陪伴孩子。（記者傅茗渝攝）

馬國賢結婚後育有一子，最近都專心陪伴孩子居多，也說小優的事情他這兩天才知道，自己並不認識宋羽葤，但很訝異小優簽給吳宗憲不到一年就被解約，透露有透過別人傳訊息關心小優，但馬國賢也認為這件事不會影響到小優的工作：「個人覺得不太會，節目上還是需要她這樣的角色。」

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而近年男團ENERGY、棒棒堂都接連復出，馬國賢所屬的團體「紅孩兒」是否有機會重出江湖？馬國賢隨即直呼不要鬧了，「這些男團幾歲我們幾歲，我已經56了！再看看ENERGY覺得他們很年輕，但看他們又走紅也很開心。」

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