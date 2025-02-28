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娛樂 最新消息

50歲凍齡男神林志穎招認：不年輕了！鬆口下一步重大計畫

〔記者陽昕翰／台北報導〕「不老男神」林志穎迎來出道33週年，時隔7年登上時尚雜誌封面，接受專訪時表示：「以前可以成天拍戲，現在的體力真的不似以往，得在最短的時間做最有效果的事情。」50歲的他老實招認，現在要更仔細思考每一條路，有效率地完成預期的目標，更笑說： 「畢竟不年輕了，現在已經沒那麼多時間和機會了。」

林志穎以賽車比喻人生。（ELLEMEN提供）林志穎以賽車比喻人生。（ELLEMEN提供）

林志穎去年10月參加Ferrari法拉利年終嘉年華，啟程前的心情期待又興奮，為了登上世界知名的伊莫拉賽道，未曾有此體驗的他還事先以賽車模擬器進行練習、讓自己熟悉每個彎道的狀況。

林志穎談到，「2024年我50歲，能在那個時候在那條賽道上開車是非常興奮的，也遇到了好多許久不見的好朋友，重拾了速度和熱情。更確認，車是我永遠的興趣和喜好。」

林志穎以最愛的賽車來比喻人生，「引擎是車子很重要的最核心結構，也來自於很多的動力。要夠強大，夠平穩，才能夠讓你有衝勁。在你最可能沒油的時候，或者可能已經過熱的時候，這個最重要的核心才能夠帶動你，而我的人生引擎就是家人，讓我永無止境地不停地推動自己，超越自己，支撐自己。」

對於每次站上舞台和歌迷的互動，林志穎都是感觸良多，他說：「曾經演過的戲、唱過的歌，不僅是我的作品，也是大家共同的回憶，看到很多粉絲帶著自己的小孩前來，真的很受感動，雖然每年都會唱大家喜歡聽的《十七歲的雨季》，但其實每年唱時的心境都不一樣。」

林志穎也宣布，2025年將重新以演藝跑道作為重心衝刺，也會跟幾個好朋友先一起合作IP演唱會巡演，讓自己能夠嘗試不同的演出方式。

林志穎是粉絲心中的凍齡男神。（ELLEMEN提供）林志穎是粉絲心中的凍齡男神。（ELLEMEN提供）

去年林志穎看了許多好朋友的個人演唱會，包括周杰倫在大巨蛋開唱，他也趁綵排空檔站在大巨蛋的舞台，心裡有一種莫名的感動，「自己也很想有一天能夠站在大舞台上唱給幾萬人聽、像是學友哥在舞台上和多年粉絲侃侃而談，輕鬆自在的演出，也讓自己對表演有更多的想像空間。」期許未來實現個人演唱會的夢想。

林志穎堅定地說，「就像粉絲跟我說的，可以跟著我在小公園聽我唱，最後跟著我一路唱進大小巨蛋，不管大小場的個人演唱會，我也都會很努力、很開心的完成，因為我可以跟著粉絲們一起完成我們共同的夢想。」

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