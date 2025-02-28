汪小菲又遭譙！復出直播「做1舉動」 引爆150萬人怒火

汪小菲26日回歸直播為自家品牌賣貨。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲日前第2度來台時情緒明顯收斂，未上演月初抵台時的苦情戲碼，反而悄悄地待上5天後隨即飛返北京，再次現身已是翌日為自家商品在賣貨，這也是他在前妻「大S」辭世後首度於直播中亮相，豈料過程中卻因做出1個動作，瞬間引爆150萬名網民的不滿情緒。

中國網民不滿汪小菲（左）才歷經大S驟逝，如今卻已能在直播上談笑風生。（翻攝自微博）

汪小菲26日西裝筆挺回歸直播間為自家餐飲品牌「麻六記」帶貨，同時也是他自大S辭世後第一次為工作亮相，沒想到觀看人數瞬間衝破150萬，更藉此呼籲粉絲要好好健身、鍛鍊身體、強身健國，他看似語重心長道出這番話，但實際上卻是嘻皮笑臉，整個過程也全被廣大網民看在眼裡。

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汪小菲回歸直播嘻皮笑臉，因此遭網民質疑並發起投票。（翻攝自微博）

此時，汪小菲更接到愛妻「Mandy」馬筱梅的來電，通話結束隨即嚷嚷著「我撤了！媳婦樓下等我呢，剛給我回電話！」話音剛落便消失，由於他才為大S的驟逝上演苦情戲，這回卻在鏡頭前談笑風生、公然放閃，因此再遭網民群起怒轟「又在炒愛妻人設了」、「牛！太牛！依舊表演型人格」、「我都嫌看膩，他倒演得挺勤」、「他之前的傷心是真的嗎？」

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