晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王祖賢打籃球舊照開箱 網讚：赤木晴子輸了

王祖賢目前定居加拿大。（翻攝自臉書）王祖賢目前定居加拿大。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕58歲女星王祖賢2004年息影之後定居加拿大，更在當地開啟艾炙養生館。近日有網有挖出王祖賢少女時期打籃球的照片，身高173公分的她一雙長腿超吸睛，網友紛紛驚呼：赤木晴子輸了。

王祖賢（左）籃球打得極好。（翻攝自臉書）王祖賢（左）籃球打得極好。（翻攝自臉書）

王祖賢身材高挑、面容清秀，不過別看她氣質翩翩，在籃球場上也是好手。她的父親王耀煌曾經是籃球國手，王祖賢自小耳濡目染，加上身高優勢，籃球自然打得極好。

體育主播徐展元曾說過，如果30年前有全明星運動會，王祖賢絕對會是最爆炸、火紅的藝人選手。王祖前曾經參加台北市懷生國中女籃校隊、有「小台電」之稱的金鷗商職女籃，球技一級棒。

王祖賢曾是籃球校隊，穿上運動服露出一雙美腿。（翻攝自臉書）王祖賢曾是籃球校隊，穿上運動服露出一雙美腿。（翻攝自臉書）

王祖賢曾經在1986年電影《心動》當中秀出打籃球的模樣，當初《灌籃高手》尚未出版，但很多網友都說，如果井上雄彥看過王祖賢打籃球的模樣，一定也會愛死王祖賢。

王祖賢的父親也是籃球國手。（翻攝自臉書）王祖賢的父親也是籃球國手。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中