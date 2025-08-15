王祖賢打籃球舊照開箱 網讚：赤木晴子輸了

王祖賢目前定居加拿大。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕58歲女星王祖賢2004年息影之後定居加拿大，更在當地開啟艾炙養生館。近日有網有挖出王祖賢少女時期打籃球的照片，身高173公分的她一雙長腿超吸睛，網友紛紛驚呼：赤木晴子輸了。

王祖賢身材高挑、面容清秀，不過別看她氣質翩翩，在籃球場上也是好手。她的父親王耀煌曾經是籃球國手，王祖賢自小耳濡目染，加上身高優勢，籃球自然打得極好。

體育主播徐展元曾說過，如果30年前有全明星運動會，王祖賢絕對會是最爆炸、火紅的藝人選手。王祖前曾經參加台北市懷生國中女籃校隊、有「小台電」之稱的金鷗商職女籃，球技一級棒。

王祖賢曾經在1986年電影《心動》當中秀出打籃球的模樣，當初《灌籃高手》尚未出版，但很多網友都說，如果井上雄彥看過王祖賢打籃球的模樣，一定也會愛死王祖賢。

