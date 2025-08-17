晴時多雲

娛樂 最新消息

486先生虧587萬急賣 唯一賠的股票是這檔

台泥指出，三元能源科技火災對台泥獲利的影響，初步預估約110億元。（台泥提供）台泥指出，三元能源科技火災對台泥獲利的影響，初步預估約110億元。（台泥提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕團購電商名人「486先生」陳延昶過去曾分享賺錢心法，16日突發文透露自己把某檔股票全賣掉後虧損587萬。

486先生14日把剩餘近千張台泥股票全出清，算一算虧了587萬，透露是在2022年買進，「當年進場主要台泥轉投資儲能電池，看好原因是當時全世界對風光電能積極投入，而不管風光最後一定都需電池來儲能，我認為值得長期投資。」

接著他表示，台泥一度在2023年5月達歷史高點39.9元，當年10月受全球利率走高與中國水泥需求放緩，股價回落至年度低點31.5，「去年2月初股價又跌到30點多，我補進一些，年初股價一度來到35，本想賣掉部分但一忙忘了，上個月三元能源高雄廠大火，導致台泥股票受挫。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

13日，486先生算出這些年台泥約虧損10％，當機立斷14日把股票全數出清，並把錢拿去做其他投資，「賣出台泥的錢轉做FCN，2/3的錢做12％投報，剩下1/3的錢做15％投報，如此只要一年，就能把之前被台泥虧掉10％補回」，他說，投資有賺有賠，這些年都是賺，唯一賠的就是台泥，「遇到大火，也真的沒話好說。」

台泥集團旗下三元能源科技7月14日發生爆炸火災，13日發佈重大訊息指出，台泥間接持有三元能源科技78.1%股權，三元能源科技火災依持股比例計算，本次事件對台泥公司獲利影響初步預估約110億元，但具體損失金額尚待確定。

