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曾敬驊爆進軍韓國！「首部新作」合體女團 取景地在台灣

曾敬驊（圖）為南韓女團YOUNG POSSE的新歌MV演出。（資料照，記者胡舜翔攝）曾敬驊（圖）為南韓女團YOUNG POSSE的新歌MV演出。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾敬驊2019年在電影《返校》中初啼試聲出道，隔年攜手陳昊森演出同志電影《刻在你心底的名字》，2部主演電影皆取得破億票房，知名度水漲船高。驚喜的是，曾敬驊近來更被粉絲發現名字出現在韓國女團「YOUNG POSSE」即將推出的新歌預告中，更因此傳出將進軍南韓演藝圈。

曾敬驊（紅圈處）名字以羅馬拼音「Tseng Jing Hua」出現在YOUNG POSSE的新曲MV中。（翻攝自IG）曾敬驊（紅圈處）名字以羅馬拼音「Tseng Jing Hua」出現在YOUNG POSSE的新曲MV中。（翻攝自IG）

曾敬驊名字近期被眼尖粉絲看見出現在YOUNG POSSE新曲〈Cold〉MV中，從回歸預告可以看見名單除了5位成員的名字之外，最後還有一個名為「Tseng Jing Hua」，而這個人正是曾敬驊的羅馬拼音。

YOUNG POSSE新歌MV取景自台灣，更可見牆上「滅火器」3個繁體字。（翻攝自IG）YOUNG POSSE新歌MV取景自台灣，更可見牆上「滅火器」3個繁體字。（翻攝自IG）

MV不僅畫面選擇在台灣取景，操刀的導演甚至更邀來曾在李安《少年Pi的奇幻漂流》中擔任副導助理的黃婕妤，YOUNG POSSE官方IG也可見曾敬驊追蹤的痕跡，更因此傳出他將進軍南韓演藝圈的重磅消息。對此，曾敬驊透過經紀人語帶保留回應：「我們目前沒有新的計畫可以透露。」

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